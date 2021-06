Dos equips base de l’hoquei igualadí, campions de Catalunya

En el tri­ple cam­pi­o­nat de Cata­lu­nya cele­brat a Igua­lada, sota l’orga­nit­zació de l’Igua­lada Femení HCP, l’equip Fem15 del club igualadí es va emportar el títol amb una victòria per 2-1 sobre el CH Mataró després de gua­nyar per 5-1 a semi­fi­nals a l’HC Palau, men­tre les mata­ro­ni­nes havien superat a l’HC Alpi­cat per 3-0. En els altres dos campionats que es van disputar a Les Comes, el títol Fem13 va ser pel CH Cal­des Recam Làser, que va der­ro­tar el CP Vila­nova per 3-1 després de des­fer-se a les semi­fi­nals del CH Vila-sana per 6-1, men­tre les vila­no­vi­nes havien superat per 4-3 a l’HC Palau A.

I el de Fem17 el va cele­brar l’HC Palau, que va remun­tar el 0-1 del des­cans con­tra el CH Mataró per aca­bar gua­nyant per 4-1 després de der­ro­tar res­pec­ti­va­ment a les semi­fi­nals al CP Manlleu (3-2) i al Cer­da­nyola A (6-3).

Amb aquest títol Fem 15 l’Igualada Femení HCP, clou una temporada on ha consolidat el primer equip a la màxima categoria la OK Lliga, l’ascens a Nacional Catalana del seu segon equip i com colofó el títol en el Campionat de Catalunya Fem 15

El júnior de l’Igualada HC també es proclama campió de Catalunya

L’Igualada HC, per la seva banda, s’ha proclamat brillantment campió de Catalunya júnior després d’imposar-se per 2 a 0 al FC Barcelona, amb gols d’Oriol Llorens a l’inici del partit i d’Aleix Marimon ja a la segona part. El partit va ser intens i força igualat però els tècnics arlequinats, Marc Muntané i Moi Cervera, van superar totalment el plantejament tècnic del seu rival, Ivan Sanz, plantejant possessions llargues i moltes ajudes defensives per contrarestar el cansament acumulat (l’IHC jugava la final només dues hores després d’haver acabat el seu partit de semifinals). El Barça no va poder contrarestar-ho i no va saber aprofitar el potencial de tenir una plantilla més àmplia. Entre els assistents a la final disputada a Girona hi havia el tècnic del primer equip de l’IHC RIGAT, David Càceres. Amb aquesta victòria l’Igualada es confirma com el gran dominador de l’hoquei base català en les categories més grans, amb el títol de campions aconseguit en juvenils i júniors. Els Guillem Torrents, Mac Carol, Jordi Bosch, Aleix Marimon, Oriol Llorens, Gerard Riba, Eloi Cervera, Guillem Llorens, Oriol Carol, Pol Marsol i Ferran Busquets són campions de Catalunya sense haver perdut cap partit en tota la temporada. I ara tindran l’oportunitat de fer el doblet amb el campionat d’Espanya que es disputarà d’aquí a 15 dies a Coslada, Madrid.