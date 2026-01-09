Un article de
Dos detinguts per forçar cotxes a Piera: van intentar endur-se un cotxe que constava com a robat

El Dia de Reis, a la nit, la Policia Local de Piera va detenir a dues persones per forçar diversos vehicles a la via pública. Un avís ciutadà als agents sobre un grup de joves accedint a un vehicle per la força va desencadenar una persecució pels carrers del poble, ja que els joves van fugir en diferents direccions. Els agents van poder localitzar i detenir a dues persones.

Després de comprovar l’estat dels diferents vehicles que havien estat forçats, els agents van localitzar-ne un que constava com a sostret a les bases de dades policials. Aquest vehicle va quedar sota custòdia policial per inspeccionar-lo i poder-lo retornar als seus propietaris.

Els dos detinguts van passar a disposició judicial.

