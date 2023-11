Dos detinguts a Òdena per un delicte de danys contra el patrimoni públic

L’Ajuntament d’Òdena ha informat a través de les seves xarxes socials (@odenacat) que dues persones han estat detingudes per un delicte de danys contra el patrimoni públic.

Al voltant de les 4 de la matinada d’aquest divendres 3 de novembre, dos joves del municipi van arribar al poliesportiu municipal Mestre Vila Vell i, sense cap motiu, van emprendre cops contra papereres, quadres de llums, bústia, il·luminació, cadires del bar i elements de seguretat de l’edifici, i van marxar.

Els actes vandàlics han ocasionat danys al mobiliari de la plaça Mestre Vila Vell, i a elements de seguretat del pavelló poliesportiu, que suposen més de 1300 euros.

Gràcies a la investigació oberta per la Guàrdia Municipal d’Òdena, que va servir per identificar ràpidament als autors, els informes tècnics per quantificar els danys i la denúncia del govern municipal, el cos de Mossos d’Esquadra va poder procedir la mateixa tarda de divendres a la detenció dels presumptes autors per un suposat delicte de danys.