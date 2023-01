Dos anoiencs juguen al campionat KingsLeague de Twitch i Gerard Piqué

Streamers d’àmbit internacional com ara Ibai, TheGrefg, Spursito i futbolistes de renom com Iker Casillas, Kun Agüero i Gerard Piqué han unit forces per crear un campionat de futbol en un nou format que serà tota una revolució pel món del futbol i les retransmissions en directe.

KingsLeague és un projecte que funciona com un torneig de futbol conformat per 11 equips. Al seu torn, 12 presidents són els encarregats de gestionar cadascun dels clubs i el màxim mandatari de la competició és Gerard Piqué.

Seleccionats entre 13 mil jugadors

Els jugadors seleccionats van haver de passar per un llarg procés de selecció on inicialment es van presentar 13 mil persones. D’aquests milers, van classificar-se uns 240 aproximadament per fer unes proves físiques i tècniques. Després es van seleccionar 170 jugadors que van estar en directe al Draft de la KingLeague amb el president de la competició, Gerard Pique. Entre aquets 170, hi ha dos de la nostra comarca: Goran Ehsan i Jordi Ros. Futbol 7 és la modalitat triada en trobades de curta durada (40 minuts) i on es promou la inclusió de regles per a donar més espectacle. Una cop acabi la lliga, els vuit millors integraran un play-off.

Goran Ehsan, l’igualadí de l’equip dels Germans Buyer

L’igualadí Goran Ehsan és jugador de futbol des dels 8 anys. Va començar amb l’equip de la seva ciutat, el CF Igualada, fins als 12 anys que va ser fitxat pel F.C. Barcelona. Ha passat pels millors clubs formatius de Catalunya com ara C.E. Manresa, Gimnàstic de Manresa, U.E. Cornellà, C.E. Sabadell… Les últimes temporades les ha jugat a Tercera Divisió Espanyola amb el C.F. Igualada.

Ehsan forma part de l’equip XBuyer Team, presidit pels germans youtubers Buyer. Fins ara la formació ha jugat un partit i el va perdre.

Jordi Ros, fill d’adopció de Carme, a l’equip del tiktoker Adri Contreras

En Jordi Ros, té 26 anys i des dels 5 anys la seva vida ha estat relacionada amb el món del futbol. Va començar jugant al CE Europa i després va estar 6 anys a la UDA Gramenet. Va tenir l’oportunitat de jugar al Juvenil al CA Osasuna fins que va tornar al CE Europa.

Actualment juga al CE Carma.Ros explica que no va dubtar a apuntar-se a un campionat que prometia una bona oportunitat. “Només escoltar el projecte i veure que qualsevol jugador es podia apuntar, no vaig dubtar, vaig creure que era una oportunitat de gaudir del futbol d’una altra manera, en un lloc on tens molta visibilitat.”

Ros, que va ser escollit en la 39a posició de 120, juga amb l’equip d’Adri Contreras, un tiktoker bastant famós, i el seu equip es diu “El Barrio”. Ros i els seus companys ja han jugat el primer partit guanyant 5-0.

Pel que fa al format de joc, Ros ha detallat que és diferent i alhora tot un privilegi. “El format és molt diferent del futbol, sobretot quant a regles del joc, que canvien una mica, però sobretot és un futbol dinàmic.”

El campionat, que ja va disputar la seva primera jornada l’1 de gener, té una cobertura total retransmesa pels canals dels mateixos streamers, així com en el compte oficial de Twitch de la KingsLeague.