Dormir bé: rutina, hàbits i el paper de la melatonina

Dormir és molt més que tancar els ulls i descansar unes hores. El son és un procés vital que permet al nostre organisme recuperar-se físicament i mentalment.
Durant la nit es produeixen processos fonamentals: el cervell consolida la memòria i aprenentatges, el sistema immunitari es reforça i les cèl·lules del cos es regeneren. Quan no dormim prou, o ho fem amb una qualitat insuficient, l’impacte en la nostra salut és immediat: fatiga, falta de concentració, irritabilitat i, a llarg termini, un risc més alt de patir malalties cardiovasculars, metabòliques i fins i tot depressió.
Malauradament, els trastorns del son són cada cop més habituals. Estrès, horaris laborals canviants, ús intensiu de pantalles o mals hàbits d’higiene del son en són causes freqüents. Per això, cuidar la rutina i els hàbits que envolten el moment d’anar a dormir és fonamental.
La importància de la rutina
El nostre organisme funciona amb un rellotge intern, conegut com a ritme circadiari, que regula els cicles de son i vigília. Quan respectem uns horaris regulars, aquest rellotge funciona de manera òptima i ens ajuda a dormir i despertar-nos amb més facilitat.
Algunes pautes senzilles però molt efectives són
- Anar a dormir i llevar-se cada dia a la mateixa hora, també els caps de setmana.
- Evitar àpats abundants, alcohol i cafeïna en les hores prèvies al descans.
- Reduir l’exposició a pantalles com mòbil, ordinador o televisió abans d’anar al llit. La llum blava que emeten interfereix en la producció natural de melatonina.
- Procurar que l’habitació sigui un espai tranquil, silenciós, fresc i amb poca llum.
- Hàbits que afavoreixen el descans
Més enllà dels horaris, els rituals relaxants abans d’anar al llit poden marcar la diferència. Llegir unes pàgines d’un llibre, escoltar música suau, fer estiraments o practicar tècniques de respiració profunda són recursos senzills que ajuden a calmar la ment.
També és recomanable reservar el llit exclusivament per dormir, evitant treballar o mirar sèries estirat. Així, el cervell associa aquest espai únicament amb el descans.
La melatonina: l’hormona del son
Quan es fa fosc, el nostre cervell comença a produir melatonina, una hormona que regula el cicle son-vigília. És com un missatge natural que ens indica que ha arribat l’hora de dormir. Però amb l’edat, l’estrès o els canvis d’horaris, aquesta producció pot reduir-se i provocar dificultats per agafar el son o mantenir-lo.
En aquests casos, els suplements de melatonina poden ser de gran ajuda. Es tracta d’una opció natural que ajuda a sincronitzar de nou el rellotge intern, especialment útil en situacions com el jet lag, els torns de feina nocturns o els períodes d’estrès. La seva eficàcia, però, depèn de com i quan es pren, i és per això que resulta essencial comptar amb assessorament professional abans d’iniciar-ne el consum.
El paper del farmacèutic
A la Farmàcia Esteve d’Igualada tenim una llarga experiència en l’acompanyament de persones amb problemes de descans. Cadascú és diferent: hi ha qui necessita millorar la seva higiene del son amb pautes senzilles, i d’altres que poden beneficiar-se de suplements específics. El nostre paper és escoltar, analitzar cada cas i recomanar les opcions més adequades i segures.
La melatonina és un recurs valuós, però no és l’única solució
Sovint combinem el consell sobre hàbits saludables amb productes naturals que afavoreixen la relaxació, com extractes de plantes (valeriana, passiflora o camamilla), que poden actuar com a complement. L’objectiu sempre és ajudar la persona a trobar l’equilibri i aconseguir un descans reparador.
Dormir bé és salut
La qualitat del nostre descans és un pilar fonamental de la salut i del benestar quotidià. Igual que cuidem l’alimentació o l’exercici, també hem de tenir cura del son. Establir una rutina d’horaris, incorporar hàbits relaxants i, quan calgui, recolzar-nos en la melatonina o altres suplements naturals sota assessorament professional, ens permeten gaudir d’un descans realment reparador.
A la Farmàcia Esteve d’Igualada estem al vostre costat per ajudar-vos a aconseguir-ho. Perquè dormir bé no és un luxe, és una necessitat. I cuidar-la és apostar per la salut present i futura.