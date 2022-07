Donostia: el balcó obert d’un majestuós passeig marítim sobre la Badia de La Conxa (1a part)

Al costat del reconeixement internacional que li atorga el seu prestigiós Festival de Cinema, Donostia és una inequívoca “ciutat de pel·lícula”; i no només per l’esplèndid regal del seu prodigiós embolcall de Natura i mar, sinó per la singular escenificació que dibuixa la sensual i encisadora Badia de La Conxa, sobre la qual s’hi veu emmirallada una bellíssima i harmoniosament corbada façana arquitectònica, segell d’aquella pregona estètica senyorívola imperant des de mitjan del segle XIX fins a les primeres dècades del XX.

Efectivament, Donostia, la capital guipuscoana, va ser una ciutat pionera en l’aposta d’un turisme elitista per a les destinacions costaneres de l’Estat espanyol, a proposta d’una jove Isabel II i dels membres de la seva Cort. D’aleshores ençà, el reclam distingit de “La Bella Easo” (Easo o bé Oiasso, dels temps dels romans) va imposar-se com a una de les més selectives destinacions per a unes ocioses temporades d’estiu, de part d’un “primer turisme” cortesà i de celebritats, els quals també podien acollir-se al privilegiat benefici d’una excel·lent oferta de talassoteràpia arran de mar.

En qüestió de temps, des del moment en què l’activitat turística va deixar de ser una aposta per a minories, un considerable nombre de viatgers va trobar en aquest encisador paradís la invitació oportuna per a unes excepcionals vacances, tant per la puntual demanda dels seus saludables banys de mar com per la descoberta de les excel·lències de la seva excepcional ubicació, entre mar i muntanya.

Ara i sempre, un viatge a la capital donostiarra et convida a inaugurar una primera mirada a la seva estupenda i incomparable estampa marítima; així que, d’antuvi, és del tot recomanable fer-te teva la ciutat des de qualsevol emplaçament del seu fascinant perfil litoral. Un passeig assossegat per aquesta encisadora i sensual ribera costanera et regala els reflexos d’unes innocents aigües lliurades als capricis de la mar; les aigües que, de retruc, han anat acaronant des de temps immemorials la preciosa Illa de Santa Clara. Amb els ulls al Cantàbric, d’una banda, de seguida endevines la desdibuixada embocadura de l’Urumea, esplèndidament resseguida per les respectables elevacions del Mont Urgull; d’una altra, el majestuós promontori del Mont Igueldo, a l’oest, sembla sumar-se a folrar tot aquest majestuós agermanament paisatgístic que és la Badia de La Conxa.

Però, al capdavall, Donostia és molt més que tot això…