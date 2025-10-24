“Dones de ràdio” serà demà dissabte a Calaf

Aquest dissabte 25 d’octubre a les 20:30 h, el Casino de Calaf acull l’obra de Teatre Dones de Ràdio de Cristina Clemente i la direcció de Sergi Belbel.
La Rosa (Àngels Gonyalons), una dona de cinquanta-cinc anys, lidera un programa de ràdio de màxima audiència, i és una dona irònica i amb caràcter. L’Àgata (Sara Espígul), que ronda els quaranta, treballa d’infermera en un hospital, és discreta i sensible. La Carol (Sara Diego), que encara no ha fet els trenta, no està gaire centrada professionalment, i és directa i desinhibida. Tres vides que no tenen res en comú, fins al dia que cadascuna d’elles es troba… un bony al pit. Les tres vides faran un gir de 180 graus.
Les entrades, que tenen un preu de 17 euros pels socis, i de vint euros pels no socis, es poden adquirir a la pàgina web del Casino de Calaf.