Dones empresàries: Elena Bulicanu

Tinc 35 anys i sóc mare de tres nenes. Llicenciada en Econòmiques per la UB, agent de la propietat immobiliària col·legiada al Colegi d’APIS de Barcelona, Pèrita Judicial immobiliària adscrita al Departament Justícia de la Generalitat de Catalunya i associada al A.N.P.I.F.F. Sempre he estat treballant en entitats bancàries i per a diverses entitats financeres a Barcelona on he après molt i m’he estat formant professionalment. El juny del 2019 vaig iniciar el meu propi projecte a Igualada, la ciutat on vivim actualment i on sempre he tingut molts vincles, creant l’Assessoria Immobiliària IMMO-HECLA.

Com vas arribar a ser gerent de l’empresa? Per què vas decidir crear la teva pròpia empresa?

Sempre he sigut una dona emprenedora, amb moltes inquietuds i amb ganes d’aprendre tot allò relacionat amb el món immobiliari. M’agraden els reptes, assolir objectius i prendre dedicions. Des que vaig començar la carrera d’econòmiques i de treballar en el sector financer tenia clar que volia crear la meva pròpia empresa. Van ser un cúmul de factors els que em van impulsar a fer el pas, però el principal va ser de que jo volia ser la meva pròpia directora.

Pel fet de ser dona, t’has trobat amb més entrebancs a l’hora de portar el teu negoci?

En el meu cas, pel simple fet de ser dona no m’he trobat cap entrebanc a l’hora de portar el meu negoci. Això no vol dir que no m’hagi trobat dificultats en tots aquests anys per altres motius però que els he pogut solucionar tota sola.

Quins consells aportaries a les dones més joves per tirar endavant els seus projectes?

Crec que és molt important saber quina és la teva meta. El camí no és fàcil, moltes vegades et pots trobar entrebancs, però s’ha de continuar endavant, ja que cada un d’aquests entrebancs és un aprenentatge. Crear el meu propi negoci m’ha aportat grans experiències, i sobretot aprenentatges tant professionalment com personalment. Per això sempre dic que el més valuós és que compleixin els seus somnis, que facin el que més els agrada, que no dubtin d’elles mateixes, que no tingui por a la incertesa, que prenguin les seves pròpies decisions i que no perdin les ganes de tirar endavant els seus projectes.

Creus que al teu sector hi ha desigualtat de gènere? En cas afirmatiu, com ho afrontes a la teva empresa?

Crec que hi ha hagut una gran trajectòria i que actualment, cada vegada hi ha més dones emprenedores i treballen en el sector immobiliari i que tenen càrrecs alts. Per tant, considero que en l’actualitat no hi ha desigualtat de gènere en aquest sector.

Quins valors et defineixen?

Em defineixo com una persona treballadora, honesta, transparent i generosa. M’agrada ajudar a les persones.