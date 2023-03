Dones empresàries: Elena Adzet

Soc l’Elena Adzet, tinc 58 anys, casada amb Francesc Tresserra fa 33 anys, mare de tres noies fantàstiques. Treballant a la farmàcia amb un molt bon equip enfocats al pacient, i properament àvia. Llicenciada en medicina a la UAB, llicenciada en farmàcia a la UB, màster en nutrició a la UB i màster en gestió d’oficina de farmàcia a ESADE. Em mou la passió d’aprendre cada dia i estar en constant reciclatge formatiu.

Com vas arribar a ser gerent de l’empresa?

Soc la titular de la farmàcia que va obrir el meu pare Tomàs Adzet Porredón, primer al carrer Ferran d’Antequera i després a l’avinguda Barcelona, on va créixer juntament amb el barri. La farmàcia actualment té un paper social molt important en la comunitat. Ja no és solament un proveïdor de medicaments.

El nostre equip suma coneixements, disposició, coherència i compromís ja que tenim un paper assistencial en la cura dels nostres pacients de manera holística, transversal ja que els coneixem bé perquè els posem al centre i treballem amb ells per donar resposta personalitzada de qualitat, i si cal, posterior seguiment.

Pel fet de ser dona, t’has trobat amb més entrebancs a l’hora de portar el teu negoci?

Per ser dona he de dir que un cop deixes clar que la teva brúixola és actuar amb virtut, disciplina, moderació i ganes de millorar cada dia, que són part dels meus valors, les coses queden clares.

Quins consells aportaries a les dones més joves per tirar endavant els seus projectes?

A les dones joves els diria que tinguin clar els seus objectius i que endavant sempre que estiguin en constant reciclatge i formació i que siguin fluïdes per adaptar-se als canvis constants del món.

Creus que al teu sector hi ha desigualtat de gènere? En cas afirmatiu, com ho afrontes a la teva empresa?

El sector sanitari en general i el de la farmàcia en particular és actualment un sector força feminitzat. El nostre equip és majoritàriament femení però m’atreviria a afirmar que abans que el gènere ve el respecte.