‘Dones amb Empenta’ serà l’entitat beneficiària del concert solidari del Rotary Club

Rotary Club Igualada ha seleccionat l’entitat Dones amb Empenta com a beneficiària de la recaptació del seu tradicional concert solidari anual, que tindrà lloc el proper diumenge 4 de febrer a l’Ateneu Igualadí. Els diners romanents obtinguts de la venda d’entrades es destinaran a implementar i desenvolupar el projecte “Veïnes per Veïnes”.

El grup musical que actuarà en el concert d’aquest any es revelarà pròximament. L’entitat assegura que promet ser un dels esdeveniments musicals de l’any a la nostra comarca. Les entrades es posaran a la venta on-line abans de Nadal per tal que les persones que vulguin fer un Regal Solidari per les Festes, tinguin aquesta oportunitat.

Projecte Veïnes per Veïnes

El programa “Veïnes per veïnes” busca crear una xarxa de voluntàries i professionals per sensibilitzar la comunitat i acompanyar les dones en situació de violència masclista en el seu procés de recuperació i reparació.

A nivell pràctic, aquesta xarxa de suport mutu estarà composta per voluntàries, professionals, usuàries (les dones que necessitaran acompanyament) i una coordinadora del projecte. Les voluntàries oferiran acompanyament per a la realització de diverses gestions quotidianes, com visites mèdiques, tràmits administratius i judicials, suport digital, i altres necessitats que es detectin amb el temps.

Els objectius específics de “Veïnes per Veïnes” inclouen la formació d’una xarxa de suport mutu amb veïnes voluntàries, l’oferta d’acompanyament social i comunitari a dones supervivents de violència masclista, la realització de tasques de prevenció i sensibilització, i la construcció d’una societat lliure de violències.

Nati Veraguas, co-directora de DAE, ha dit que “Veïnes per veïnes representa un esforç significatiu per afavorir el dret de totes les persones a viure lliures de violència.” Rotary Club Igualada, per veu del seu president, Joan Leon, ha subratllat la importància d’aquesta col·laboració i la seva dedicació contínua a iniciatives que promouen el bé comú, el desenvolupament de la nostra societat, el reforç dels vincles comunitaris i la contribució activa a causes que promouen el benestar i la igualtat en la societat.

Joan Leon ha afegit que “el 10 de novembre es va celebrar el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i 11 dones van contribuir de forma decisiva en la seva redacció i text final, començant per modificar l’article 1 de la Declaració, que deia tots els homes neixen lliures i iguals, per tots els éssers humans neixen lliures i iguals. La igualtat és, per tant, la pedra angular, fonamental, dels drets humans. La igualtat de gènere és l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 de l’ONU i la reducció de les desigualtats el número 10. Però el cert és que, el món es troba immers en nombrosos conflictes bèl·lics i humanitaris i continuades vulneracions dels Drets Humans. I la violència de gènere, els abusos de tota mena i la discriminació a les dones i al col·lectiu LGTBI+ continuen ben presents a la nostra societat i destrossant la vida de persones i famílies senceres. No podem continuar fent com si no passés res ni mirant cap a una altra banda. Hem de mobilitzar-nos i actuar, cadascú de la manera que pugui i consideri, per ajudar les víctimes i exigir la fi de la violència i les desigualtats. Per això, des de Rotary Club Igualada considerem molt important donar suport a una entitat tan compromesa amb els drets de les dones i de les famílies com Dones amb Empenta i ajudar-les a posar en marxa el seu projecte Veïnes per Veïnes, contra la violència de gènere”.

