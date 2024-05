Es donen per finalitzades les tasques de museïtzació de l’església de Veciana

Divendres 24 de maig van finalitzar les tasques de museïtzació de les restes arqueològiques trobades a la zona nord de l’església de Santa Maria de Veciana durant les excavacions realitzades entre els anys 2020 i 2023 pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.



Durant les diverses fases d’excavacions realitzades aquests darrers quatre anys s’han posat al descobert elements de dues èpoques molt diferents. Per una banda es va descobrir una necròpolis tardoromana i visigòtica (segles V – VIII) amb presència de tombes de llosa, un sarcòfag, tomes segellades amb opus signinum i estructures muraries relacionades amb diferents àmbits funeraris probablement familiars. Per altra banda, i damunt d’aquesta necròpolis, es van excavar i estudiar les restes arquitectòniques d’un edifici de l’època baix medieval (segles XIII-XIV) amb presència de diverses sitges d’emmagatzemament.



Els treballs han consistit en la consolidació de les estructures arqueològiques i la delimitació de sitges, sepultures, paviments i altres elements amb l’aportació de graves de diferents colors per afavorir la seva identificació i interpretació.



Per acabar el projecte s’instal·larà un panell informatiu després de la darrera excavació arqueològica que tindrà lloc durant el proper mes de juliol en el sector est d’aquest àmbit arqueològic.



Aquesta actuació, promoguda per l’Ajuntament de Veciana amb el finançament de la Diputació de Barcelona, ha estat executada per l’empresa Catpatrimoni sota la direcció de l’arqueòloga Núria Cabañas.

