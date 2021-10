Donatiu de coixins i pròtesis de cotó per a les dones operades de càncer de mama al Consorci Sanitari

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha rebut el donatiu d’un centenar de coixins fets per les Artesanas de Corazón de Santa Margarida de Montbui, un grup de dones que confecciona de manera desinteressada coixins en forma de cor que serveixen per alleujar el dolor de les persones operades de càncer de mama. També per a les pacients operades de càncer de mama, en aquest cas amb mastectomia, Mercè Muntané, juntament amb el taller Anna Ramírez, ha fet entrega al CSA de pròtesis externes de cotó per al pit.

Tant els coixins com les pròtesis es donen a les pacients de la Unitat Funcional de mama de l’Hospital Universitari d’Igualada durant el postoperatori. Assumpta Espinagosa, infermera gestora de casos de la Unitat funcional de mama i de l’Oficina de cribratge de mama de l’hospital igualadí, explica que “hi ha algunes intervencions de càncer de mama, com la linfanedectomia, on treuen tots els ganglis de l’aixella, i en d’altres on només treuen el gangli sentinella, que normalment està localitzat a l’aixella. En aquests tipus d’intervencions queda una cicatriu que a vegades els hi tiba i els hi molesta, i en aquests casos el coixí va molt bé per alleujar els dolors, ja sigui per dormir, per estar assegudes al sofà o en una cadira”. En el cas de les pròtesis externes de cotó, Espinagosa explica que “són per a les dones que els hi han fet una mastectomia i encara no es poden posar la pròtesis de silicona definitiva i serveix per millorar el resultat estètic quan elles es van a vestir amb sostenidor, d’aquesta manera, l’aparença externa és de normalitat”. En els dos casos, apunta, “les pacients ho agraeixen molt”.

Les infermeres Janina Marsol, responsable de la Unitat d’Atenció al Ciutadà, i Assumpta Espinagosa van rebre la setmana passada les voluntàries a l’Hospital Universitari d’Igualada i els van traslladar l’agraïment de professionals i pacients per la seva gran tasca.