Donació del castell de Calonge de Segarra a l’Ajuntament del municipi

L’Ajuntament de Calonge de Segarra i la família Vila Raurich, propietat del castell de Calonge de Segarra van signar, el passat 25 de gener de 2023, un conveni de donació del castell de Calonge de Segarra a favor de l’Ajuntament.

Actualment es duen a terme els tràmits administratius per a formalitzar la donació del castell de Calonge de Segarra.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Calonge de Segarra vol agrair les propietàries del castell de Calonge de Segarra la donació gratuïta del castell de Calonge de Segarra al municipi de Calonge de Segarra, un element patrimonial documentat per primera vegada el s. XI i catalogat Bé Cultural d’Interès Nacional.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra va demanar a la Diputació de Barcelona suport tècnic per a l’elaboració d’un pla director del castell de Calonge de Segarra amb l’objectiu de fixar les condicions, criteris i procediments per desenvolupar projectes i intervencions, si escau.

La Diputació de Barcelona ha aprovat la sol·licitud formulada per l’Ajuntament i ha adjudicat el contracte menor per a la realització del treball relatiu a la redacció del pla director del castell de Calonge de Segarra a Roger Guitart Domingo, per import de 18.000 euros.

Durant aquesta primavera es farà una primera actuació al castell consistent en treballs arqueològics, la qual estarà finançada per l’Ajuntament de Calonge de Segarra.