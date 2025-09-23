El documental ‘Boris Skossyreff, l’estafador’ que va ser Rei s’estrena a Igualada el 30 de setembre

El 18 de setembre es va estrenar, als barcelonins Cinemes Girona, el documental catalano-andorrà Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei, dirigit per Jorge Cebrián. La pel·lícula arriba a les pantalles després d’un recorregut per festivals nacionals i internacionals, on ha obtingut diversos premis, com el de Millor Docu Drama i Millor Banda Sonora Original. El documental es podrà veure a l’Ateneu Cinema d’Igualada el proper 30 de setembre.
A més dels Cinemes Girona, aquesta extraordinària història real que us captivarà, intrigarà i fascinarà s’estrenarà en altres sales a Andorra, Madrid, Igualada, la Seu d’Urgell, Mallorca, Pamiers (França) i Mende (França), i també participa en diversos certàmens més d’Europa i d’Amèrica. Després de passar per les sales de cinema, el documental es podrà veure a Filmin, al “Sense Ficció” de TV3, a IB3 i a RTVA.
La pel·lícula: espía, falsificador, pres i monarca
Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei és un documental que descobreix la increïble història d’un personatge europeu extraordinari, altament carismàtic i aventurer, nascut el 1896 a l’antiga Rússia. La seva biografia és una de les més fascinants del segle XX. Boris Skossyreff va ser membre de la noblesa russa, espia britànic, apàtrida, ajudant de la reina d’Holanda, col·laboracionista nazi, falsificador i estafador professional, gigolò i organitzador d’orgies, visionari, personatge mediàtic a nivell internacional, políglota, pres a les principals presons europees, i fins i tot Rei d’Andorra l’any 1934. Però… Com va fer tot això?
Mai va passar desapercebut, i va estar involucrat en els principals conflictes del segle XX, dels quals sempre va aconseguir sortir miraculosament amb vida: la Revolució Russa, les dues Guerres Mundials, la Guerra Civil Espanyola i la Guerra Freda. Al seu pas, Skossyreff provocava una gran sensació i admiració, enamoraments i també patiment, mentre deixava un llarg historial delictiu per mitja Europa, utilitzant múltiples identitats falses.
El documental es basa en una extensa i completa investigació, portada a terme per Jorge Cebrián durant una dècada i en col·laboració amb un equip internacional d’historiadors i assessors. Fruit d’aquest estudi exclusiu, compta amb informació inèdita i centenars de proves documentals, d’origen públic, dels serveis d’intel·ligència, i també privat, extrets d’arxius de diferents països d’Europa i Amèrica. També han aconseguit el testimoni directe de qui el va conèixer i la cessió d’arxius familiars que fins ara mai havien vist la llum.
La pel·lícula, produïda per Qucut Producció S.L., s’ha rodat a Andorra, França, Espanya (Mallorca, Sitges i Seu d’Urgell), Portugal, Alemanya i Holanda. Per fer més atractiva aquesta història, i connectar-la encara més i millor amb el públic, Boris Skossyreff està interpretat pel popular actor, guionista, humorista i periodista català Manel Piñero, durant molts anys conegut com L’Homo APM del programa de 3Cat, Alguna pregunta més?.
El llibre, l’estrena i els festivals
El propi Jorge Cebrián ha transformat aquesta història real, sorprenent i molt ben documentada en un llibre, Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei d’Andorra, editat per Anem Editors i que tindrà diverses presentacions coincidint amb l’estrena del film. Està editat en català i en castellà.
La pel·lícula s’estrenarà el 30 de setembre, a l’Ateneu Cinema d’Igualada; el 2 d’octubre, a Cinemes Giu (Seu d’Urgell); el 17 d’octubre al Cinema Mende, a Mende (França); el 30 d’octubre, a la sala de cinema Rívoli (Palma de Mallorca); l’1 de novembre, al Cinema Pamiers, a Pamiers (França); i el 26 de novembre, a l’Ateneo de Madrid.
Pel que fa a festivals, va guanyar els premis al Millor Docu Drama i a la Millor Banda Sonora Original, al Rani Durgavati International Film Festival, a l’Índia. L’estrena mundial del documental es va fer a Montreal (Canadà), al festival Cinemania. Ha participat a la Selecció Oficial de l’Iberofest Tallinn International Film Festival (Estònia); al Festival Frankofono de Riga (Letònia); al Latino American Film Festival de Connecticut (Estats Units) i també al República 14, a Olhao (Portugal). Aquest mes de juliol es veurà al Barcelona Indie Filmmakers Festival (BARCIFF); i després, a l’agost, al Fort Smith International Film d’Arkansas (EEUU); i, a l’octubre, al Festival Som Cinema de Lleida. El calendari d’estrenes i de festivals s’anirà ampliant en les properes setmanes.