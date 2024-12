Dos doctors del Consorci Sanitari de l’Anoia, guardonats amb els “Premis CSC Impulsa”

Els projectes d’innovació del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) han guanyat dos dels vuit guardons dels CSC Impulsa, els premis que el Consorci de Salut i Social de Catalunya organitza cada dos anys per reconèixer projectes innovadors de les entitats sanitàries i socials de Catalunya. Els guardons que ha rebut el CSA, dotats amb 20.000 euros cadascun, permetran impulsar dues iniciatives innovadores en els àmbits de l’abordatge integral de l’obesitat i el càncer en urologia. En aquesta edició del CSC Impulsa, s’han presentat 157 candidatures que optaven als premis en les vuit categories convocades.

En la categoria d’abordatge integral de l’obesitat, el projecte premiat ha estat “CSAludable”, liderat per la Dra. Eva Torres, directora del CAP Igualada Nord. La iniciativa proposa el desenvolupament d’una plataforma per fer el seguiment personalitzat de pacients amb obesitat o amb risc de malalties relacionades amb la dieta i els estils de vida, proporcionant eines pràctiques per millorar els seus hàbits de vida.

En la categoria de càncer i urologia, el projecte reconegut ha estat “BCG-HUB”, una proposta liderada pel Dr. Héctor López, cap del servei d’Urologia de l’Hospital Universitari d’Igualada. El projecte utilitza intel·ligència artificial per automatitzar la programació dels tractaments amb BCG, millorant la planificació i assegurant que cada pacient rebi el tractament més adequat en el moment precís.

Amb aquests reconeixements, el Consorci Sanitari de l’Anoia reforça la seva aposta estratègica per la innovació i la recerca com a motors per la millora contínua. La responsable de l’Àrea de Recerca, Projectes i Innovació, Marta Banqué, apunta que “aquests premis són un impuls per continuar avançant en nous projectes de recerca i innovació. Gràcies a convocatòries i ajudes com aquestes, podem arribar més lluny, apropar les nostres iniciatives a més persones i fer realitat propostes que milloren directament l’atenció als pacients.”

Els premis CSC Impulsa, organitzats pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i amb el suport de TIC Salut Social, Bayer, Johnson&Johnson i GSK, tenen com a objectiu detectar, reconèixer i potenciar els projectes més innovadors que contribueixin a millorar la qualitat dels serveis sanitaris i socials a Catalunya. La gala d’entrega dels guardons va tenir lloc ahir, 28 de novembre, a l’auditori del CosmoCaixa de Barcelona, amb la participació de professionals de centres sanitaris d’arreu del país.