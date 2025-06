“La divinitat de la terra”, concert del Cor Exaudio al Teatre de l’Aurora

El Cor Exaudio presenta el concert La divinitat de la terra diumenge, 8 de juny, a les 12h al Teatre de l’Aurora. Dirigit per Pablo Morales, el programa proposa una meditació sobre el sentit espiritual de la natura i la necessitat de viure coherentment amb nostre entorn.

El concert parteix dels Himnes corals del Rig Veda, del compositor anglès del s. XIX Gustav Holst. Basats en textos espirituals hindús d’aproximadament 4.000 anys d’antiguitat, es dirigeixen a les deïtats que representen diferents forces de la natura com l’aigua, el foc o el sol naixent. Per interpretar aquestes obres el cor comptarà amb l’acompanyament de Joan Espuny al piano.

Entremig de les obres de Holst podrem escoltar obres contemporànies molt rellevants en l’escena coral actual. Una d’elles és Elements, de la canadenca Katerina Gimon, que explora diferents textures com ara cants harmònics o combinacions de sons que evoquen els quatre elements de la natura. La segona obra, Raua Needmine (“La maledicció del ferro”) és un viatge espectacular des de l’origen mitològic del ferro fins l’ús actual que en fa la humanitat, per fer-ne armes que ens poden portar a l’autodestrucció. Per explicar-ho, el compositor estonià Veljo Tormis combina de forma inusual ritmes arcaics de tambor amb dissonàncies de color més contemporani.

Hi haurà més oportunitats d’escoltar el Cor Exaudio aquest estiu, ja que el 28 de juny interpretaran un programa al voltant del motet Jesu, meine Freude de J.S. Bach, juntament amb el Cor d’Homes d’Igualada.

Les entrades per al concert es poden comprar de forma anticipada al web del Teatre de l’Aurora amb preus entre 6€ (per als menors de 25 anys) i 8€. També es podran comprar el mateix dia al teatre per 10€.