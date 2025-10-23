Diversos camins del Parc Natural de Montserrat, reoberts després dels treballs de reconstrucció

Els diferents episodis de tempestes que s’han viscut al territori al llarg d’aquest estiu i a finals de setembre, han deixat afectacions de diferents graus a diverses parts de l’Anoia.
La muntanya de Montserrat va ressonar per ser una de les grans afectades de la comarca el passat setembre, a on els Bombers van haver de fer quatre rescats al parc natural amb una seixantena de persones implicades. Per aquest motiu, ja al seu dia el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, va proposar valorar la possibilitat de tancar el parc quan hi hagi episodis de pluges torrencials.
A banda dels rescats que es van dur a terme per la pluja, molts dels camins i accessos de Montserrat van quedar malmesos i inaccessibles. N’és el cas el Camí de la Santa Cova, el Camí dels Francesos o el Canal de les Dames, que a banda de lluitar contra la climatologia, també acumulen anys d’erosió.
No és inusual el tancament d’alguna canal o camí al parc, sigui per obres de millora, per seguretat o per detecció de nous individus de fauna salvatge protegida.
Així, el 18 de setembre es va tancar de manera temporal el Canal de les Dames per causa de les tempestes, ja que havien provocat danys estructurals en els diferents trams del recorregut, i comprometien la seguretat i les instal·lacions de la zona, que, segons tècnics especialitzats, no estaven en condicions. Hi havia cables trencats, graons doblegats i zones inestables en aquest camí anoienc de la muntanya de Montserrat.
En aquest cas en concret, el Canal de les Dames, que forma part dels termes municipals del Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol de Montserrat, continua tancat.
Un altre dels camins habituals de Montserrat, i dels més emblemàtics, ja que és d’on neix la llegenda de la Mare de Déu de Montserrat, és el Camí de la Santa Cova, del qual una part és anoienca. Aquest camí, que va haver de ser tancat per causa de les pluges de finals de setembre, ja ha tornat a reobrir, malgrat que encara s’estan duent a terme treballs de millora en alguns trams.
Durant el més que ha estat tancat, s’han dut a terme tasques de neteja i manteniment. Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat han demanat precaució en utilitzar el camí.
Un altre dels camins montserratins insígnia de l’Anoia és el Camí dels Francesos, conegut, entre d’altres, per ser un dels senders que porta a Sant Jeroni, el pic més alt de la serralada. Aquest mes d’octubre, des del Patronat hi estan treballant per dur a terme treballs de millora, i tot i que no està tallat, des del Parc demanen precaució per circular-hi.
Com els diferents fenòmens naturals han configurat la muntanya
Els fenòmens naturals que han contribuït a modelar Montserrat i donar-li la forma amb la qual la coneixem avui dia, també han provocat despreniments de roques i una configuració diferent de la serralada. Aiguats com els del juny de l’any 2000, a on van caure uns 100 litres per metre quadrat, va provocar la destrucció parcial de bona part del monestir i del santuari, i van suposar una sobtada erosió que va transformar la fisonomia d’alguns indrets de la muntanya, que encara són apreciables avui en dia.
Un altre dels fenòmens naturals que ha afaiçonat l’ecosistema del Parc Natural són els incendis. El juliol de 1986, monjos, bombers, voluntaris i veïnat dels pobles de l’entorn, van treballar braç a braç per extingir l’incendi que va il·luminar el massís de Montserrat. Un altre dels grans incendis que encara ressona a l’imaginari col·lectiu és el foc de 1994, quan, el migdia del 4 de juliol, un incendi a Collbató va pujar ràpidament cap a la muntanya i va incendiar bona part de Montserrat.