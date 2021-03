Divendres vinent, sessió a la UEA de networking d’empreses de turisme

Les trobades de networking, de coneixement i contacte són estratègiques en l’àmbit relacional però també a nivell d’empresa. La comarca de l’Anoia compta amb un teixit d’empreses, professionals, establiments i autònoms del sector turístic molt ric i divers: allotjaments rurals i urbans, activitats de turisme actiu i esportiu com cicloturisme, rutes a peu, globus, excursions a cavall… turisme cultural (patrimoni i museus), enoturisme, esdeveniments esportius, culturals, patrimonials o comercials, i un ampli ventall de restauració.

Posar en contacte aquests professionals, crear xarxa, fer pinya, que es coneguin, que comparteixin, que creïn propostes conjuntes i que puguin complementar-se a nivell d’oferta i possibilitats, és el principal objectiu de la Sectorial UEATurisme.

I amb aquesta finalitat ja s’han celebrat 2 Speeds Networkings, trobades ràpides entre el sector que ha permès que aquesta xarxa comencés a donar els seus fruits.

26 de març, Networking i treball

Però cal seguir treballant i és per això que el proper 26 de març al matí, a les 9.30h, tindrà lloc una tercera sessió: 3r Networking de Turisme, entre empreses, establiments, professionals i allotjaments. Serà una sessió relacional i de treball, o a partir de dinàmiques de grup es tocaran temes com el manteniment de la xarxa de contactes professionals, treballar per objectius comuns (productes, esdeveniments…) o la comunicació cap als clients després del confinament comarcal.

Està obert per a 20 empreses, així que les places s’atorgaran per ordre d’inscripció. Enllaç per inscriure’s: https://forms.gle/HZpmYbgpE7Twa6z8A

Aquestes sessions estan organitzades per la UEA Turisme i estan subvencionades pel consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.