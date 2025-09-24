Aquest divendres, torna el “Repair Cafè” a l’Ateneu Igualadí

El proper divendres 26 de setembre, de 18 a 20 h, l’Espai Malla tornarà a omplir l’Ateneu Igualadí amb una nova edició del Repair Cafè Igualada, un espai de trobada que aposta per la sostenibilitat, la comunitat i el coneixement compartit. Després de sis edicions, el Repair Cafè s’ha convertit en molt més que un taller de reparacions. És una iniciativa amb arrel local que connecta persones disposades a donar una segona vida als seus objectes —petits electrodomèstics, bicicletes, joguines, eines i molt més— amb voluntaris experts que els acompanyen en el procés de reparació. Tot plegat, en un ambient proper i distès, mentre compartim un cafè, un suc o un croissant.
A Igualada, els darrers anys, hem vist passar per les taules del Repair Cafè torradores, bicicletes, impressores, ràdios, rentadores, assecadors de cabell, làmpades i fins i tot una impressora 3D. Alguns objectes només necessitaven una peça; d’altres, una mica de paciència i coneixement tècnic. Però tots tenien en comú una cosa: van evitar convertir-se en residus i van tornar a ser útils. Aquest acte tan senzill és, de fet, una petita revolució. Reparar mola, tirar no cola. Cada objecte reparat és un gest que qüestiona el consumisme accelerat i l’obsessió per la compra ràpida i barata. És recuperar la creativitat i l’orgull de fer les coses durar.
Aquesta edició arriba en un moment decisiu. El govern espanyol ha presentat un avantprojecte de Llei del Consum Sostenible, que vol combatre l’obsolescència programada i obligar els fabricants a mantenir recanvis fins a 10 anys. També limitarà l’ús abusiu d’etiquetes com “verd” o “biodegradable” i reforçarà la protecció de les persones consumidores. Des de Repair Cafè Igualada celebren aquest pas endavant “i hi donem suport, tot reivindicant el paper que juguen les iniciatives comunitàries per fer possible el canvi: el futur no es compra, es repara”.
El Repair Cafè no només és tècnica, és també relació i comunitat. “És un lloc on els veïns i veïnes es troben, comparteixen coneixements i creen vincles al voltant d’un objectiu comú: cuidar el planeta i reduir residus. Per això, cada edició és també una festa amb berenar compartit, rialles i moltes històries d’objectes que tornen a la vida”.
Els organitzadors “animem a tothom a participar en aquesta setena edició. Només cal portar un objecte per reparar i inscriure’s prèviament a través del web d’Espai Malla (www.espaimalla.cat) per facilitar l’organització. Cada torradora, bicicleta o joguina que recuperem és un petit triomf col·lectiu. Perquè el futur és de qui el repara!