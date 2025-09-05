Avui divendres Òmnium Anoia lliura els Premis al Compromís Cultural 2025

Avui divendres 5 de setembre a les 19.30 h al Teatre Municipal de l’Ateneu d’Igualada, Òmnium Anoia viurà una de les cites més especials del calendari: la gala de lliurament dels Premis al Compromís Cultural, que enguany arriben a la seva XXI edició.
La celebració serà conduïda per la comunicadora Xènia Castelltort i comptarà amb l’actuació musical del grup format pels músics professionals Guim Garcia, al saxo; Lucas Delgado al piano; i Publio Delgado a la guitarra.
Un dels moments destacats de la vetllada serà el reconeixement als socis i sòcies que aquest 2025 celebren 50 anys de vinculació amb Òmnium, un homenatge a la fidelitat i la implicació de la base social de l’entitat. Òmnium Anoia distingirà enguany l’Agrupació Folklòrica Igualadina en la categoria col·lectiva, i Marcel·lí J. Valls i Torné en la categoria individual.
L’Agrupació Folklòrica Igualadina (AFI) rep el Premi al Compromís col·lectiu coincidint amb el seu 85è aniversari. Fundada el 1940 per Maria Concepció Puig, l’entitat s’ha convertit en un referent de la cultura popular catalana. Ha dut la dansa tradicional arreu de Catalunya, de l’Estat i d’Europa, i ha creat espectacles temàtics que han deixat empremta en l’imaginari folklòric local. La seva escola de dansa continua formant dansaires; actualment consta de grups Infantils, Juvenil, Cos de Dansa i el Grup de Veterans, que són la peça clau per preservar la memòria i actuen com a fil conductor entre generacions.
Malgrat les dificultats, com el tancament de la seva seu històrica o la pandèmia, l’AFI ha sabut adaptar-se i continuar mirant al futur amb nous projectes. Amb aquest reconeixement, Òmnium Anoia posa en valor la seva llarga trajectòria de compromís amb la cultura d’arrel.
En la categoria individual, el premi reconeix la figura de Marcel·lí J. Valls i Torné, una personalitat indestriable de la cultura popular igualadina. Conegut per la seva implicació en la Festa Major i per la seva passió pel món casteller, és cofundador dels Moixiganguers d’Igualada i ha estat una peça clau en la difusió i promoció del fet casteller a través dels mitjans locals i les activitats ciutadanes.
La seva emblemàtica botiga de mantes i faixes, “Cal Marcelino”, ha esdevingut un punt de referència per a entitats i colles, i la seva tasca com a pregoner, organitzador, articulista i col·laborador constant en àmbits culturals i festius és reconeguda a la ciutat i a la comarca. Òmnium Anoia reconeix així una trajectòria compromesa, desinteressada i plena de vitalitat al servei de la cultura.
La gala, oberta a tota la ciutadania, vol ser un espai de celebració col·lectiva, de reconeixement i d’agraïment a aquells que treballen incansablement per mantenir viva la cultura i la llengua a la comarca i per preservar la cohesió social i els valors cívics i democràtics. Òmnium Anoia convida a tothom a acompanyar-los en aquesta cita que s’ha convertit en un punt de trobada i un homenatge a la vitalitat cultural de l’Anoia.