28 d'agost de 2025

Divendres la Llacuna acull la xerrada “Palestina, aturem el genocidi”

El grup municipal Acció per la Llacuna organitza per divendres 29 d’agost a les 19 h al Casal de Cultura de la Llacuna “Palestina: aturem el genocidi”, a càrrec de Morningblind que per mitjà d’una conversa i una intervenció artística ajudarà a entendre el conflicte actual des de les seves arrels.

Els primers moviment sionistes comencen a finals del segle XIX com a resposta a un antisemitisme creixent a Europa, es consolida amb la Declaració Balfour de 1917, que va prometre la creació d’una “llar nacional” jueva a Palestina; la Nakba de 1948 on milers de palestins van ser expulsats de casa seva; o la Guerra dels Sis Dies de 1967, que va acabar amb l’ocupació de Cisjordània i la Franja de Gaza.

Els membres de Morningblind coneixen en profunditat aquesta història i ens ajudaran a connectar tots els punts per entendre com s’ha arribat a la situació actual de genocidi.

