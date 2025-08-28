Divendres la Llacuna acull la xerrada “Palestina, aturem el genocidi”

El grup municipal Acció per la Llacuna organitza per divendres 29 d’agost a les 19 h al Casal de Cultura de la Llacuna “Palestina: aturem el genocidi”, a càrrec de Morningblind que per mitjà d’una conversa i una intervenció artística ajudarà a entendre el conflicte actual des de les seves arrels.
Els primers moviment sionistes comencen a finals del segle XIX com a resposta a un antisemitisme creixent a Europa, es consolida amb la Declaració Balfour de 1917, que va prometre la creació d’una “llar nacional” jueva a Palestina; la Nakba de 1948 on milers de palestins van ser expulsats de casa seva; o la Guerra dels Sis Dies de 1967, que va acabar amb l’ocupació de Cisjordània i la Franja de Gaza.
Els membres de Morningblind coneixen en profunditat aquesta història i ens ajudaran a connectar tots els punts per entendre com s’ha arribat a la situació actual de genocidi.