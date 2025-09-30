Aquest divendres arriba a Calaf ‘Dream of the land’ un espectacle que fusiona Palestina i Catalunya

El pròxim divendres 3 d’octubre arriba al Casino de Calaf l’espectacle Dream of the land, una obra dirigida pel ballarí i coreògraf palestí Sharaf DarZaid, que fusiona el folklore palestí i la dansa d’arrel catalana amb la dansa contemporània, reunint ballarins de Palestina i Catalunya. A dos quarts de vuit del vespre, es podrà veure aquest espectacle que mostra la unitat de les lluites humanes a través del poder transformador de l’art.
L’obra és fruit de la col·laboració del programa Som Constructores, una iniciativa coordinada per l’Associació Catalana per la Pau, amb el Programa d’Impuls de la Fira Mediterrània de Manresa, i torna als escenaris en el marc d’un conjunt d’activitats i propostes culturals que tindran lloc a diverses localitats catalanes durant la darrera setmana de setembre i la primera d’octubre.
La proposta sorgeix després de tancar la primera edició del Festival Incert, en el qual Palestina ha estat un dels territoris protagonistes, per tal de reprendre el treball i compromís amb el poble palestí.
Les entrades es poden comprar en aquest enllaç: https://www.entrapolis.com/entradas/dream-of-the-land-dansa-sharaf-darzaid