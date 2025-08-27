Divendres 5 de setembre l’Ateneu Igualadí acull una nova edició dels Premis al Compromís Cultural

El proper divendres 5 de setembre a les 19.30 h al Teatre Municipal de l’Ateneu d’Igualada, Òmnium Anoia viurà una de les cites més especials del calendari: la gala de lliurament dels Premis al Compromís Cultural, que enguany arriben a la seva XXI edició.
La celebració serà conduïda per la comunicadora Xènia Castelltort i comptarà amb l’actuació musical del grup format pels músics professionals Guim Garcia, al saxo; Lucas Delgado al piano; i Publio Delgado a la guitarra.
Un altre dels moments destacats de la vetllada serà el reconeixement als socis i sòcies que aquest 2025 celebren 50 anys de vinculació amb Òmnium, un homenatge a la fidelitat i la implicació de la base social de l’entitat.
En aquesta edició, Òmnium Anoia reconeixerà la trajectòria de l’Agrupació Folklòrica Igualadina, que celebra 85 anys de compromís amb la dansa tradicional i la cultura popular, i de Marcel·lí J. Valls i Torné, activista cultural i peça clau en la Festa Major i en el món casteller de la ciutat.
La gala, oberta a tota la ciutadania, vol ser un espai de celebració col·lectiva, de reconeixement i d’agraïment a aquells que treballen incansablement per mantenir viva la cultura i la llengua a la comarca i per preservar la cohesió social i els valors cívics i democràtics. Òmnium Anoia convida a tothom a acompanyar-los en aquesta cita que s’ha convertit en un punt de trobada i un homenatge a la vitalitat cultural de l’Anoia.