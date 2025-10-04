Diumenge arriba la vuitena edició del Festival Internacional de Música als Hostalets de Pierola

Aquest diumenge 5 d’octubre arrenca la 8a edició del Festival Internacional de Música, certamen organitzat pel mestre compositor i pianista Antoni Besses, amb el suport de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
L’auditori Cal Figueres del municipi anoienc acollirà tres recitals de piano durant els propers caps de setmana, sempre en diumenge a les 7 de la tarda, i la programació es tancarà el diumenge 26 d’octubre al teatre Foment de Piera.
La primera cita comptarà amb la participació d’Adolfo Bueso, catedràtic al Conservatori Superior de Música de València. Les entrades a cadascun dels recitals de piano tindran un preu de 10 euros i es podran adquirir el mateix dia dels concerts a l’accés de l’auditori.
Diumenge 12 d’octubre serà el torn de Luis Guzman i el diumenge 19 d’octubre tindrà l’actuació d’Antoni Besses, al costat de la soprano Maria Klímova i el clarinetista Joan Enric Lluna.