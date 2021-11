Diumenge se celebra a Igualada “L’Anoia en marxa contra el càncer”

Aquest diumenge se celebra la III Cursa i Caminada “L’Anoia en marxa contra el càncer”. Serà a les 10 del matí amb sortida des de l’estadi atlètic municipal. En acabar la cursa hi haurà una masterclass de ioga i se sortejaran 30 àpats de restaurant del Gremi d’Hostaleria de l’Anoia. El preu de 10€ inclou una samarreta i el dorsal. L’activitat és organitzada per l’Associació contra el Càncer i hem parlat amb l’Èlia Gabarró que és la Coordinadora Comarcal Catalunya Central de l’Associació Contra el Càncer

Quina és la principal missió i serveis que ofereix l’Associació Contra el Càncer Anoia?

La missió de l’Associació Contra el Càncer és educar en salut, donar suport i acompanyar les persones malaltes i les seves famílies, i finançar projectes d’investigació que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. Al Punt Comarcal de l’Anoia, ubicat a la Rambla Nova, 32 oferim serveis integrals d’acompanyament al pacient i als seus familiars, tant d’Atenció Social, informant i assessorant sobre els recursos socials existents i els propis de la nostra associació i també d’atenció psicològica en funció de la problemàtica i les necessitats individuals, siguin malalts, familiars o cuidadors i també atenció a l’infant. Comptem amb dos psicooncòlegs, un ubicat al mateix punt i l’altre a l’hospital d’Igualada.

Quins objectius té l’associació? I l’organització de la cursa?

L’objectiu principal de la nostra Associació és que totes les persones afectades de càncer i els seus familiars estiguin acompanyades prestant ajudes i suport a aquestes persones, fem prevenció del càncer creant entorns saludables, informant i educant en salut, i per últim el foment de la recerca oncològica.

L’organització de la cursa ajuda a aconseguir aquests objectius, amb el fons recaptats. L’Associació contra el Càncer inverteix 18 milions d’euros anuals en la recerca científica per millorar els tractaments i la prevenció del càncer. També per donar suport als programes i serveis per al malalt oncològic i la seva família que oferim de manera gratuïta a totes les persones de la comarca de l’Anoia.

Quins projectes de futur us plantegeu des de l’Associació?

L’Associació està al capdavant de la recerca científica. A través de la nostra Fundació Científica es valorés els diferents projectes d’investigació arreu del país i s’estableixen els criteris de prioritat en funció de l’impacte, la necessitat o la manca d’altres investigacions en la matèria.

Les investigacions per a la lluita contra el càncer, s’han vist afectades per la covid 19?

La covid-19 ha afectat tots els aspectes de la vida, també el càncer. Ens hem trobat que moltes persones no han estat diagnosticades durant els mesos àlgids del confinament i per tant, després hem vist un augment proporcional dels nous casos. De la mateixa manera, diagnòstics ja existents no van poder rebre el tractament amb la celeritat necessària i estem veient situacions que, en altres condicions, no haguessin estat tant crítiques.

En què consisteix l’acte d’aquest cap de setmana?

És la tercera edició de la cursa Anoia en marxa contra el càncer. L’última es va fer el 2018 i s’ha hagut parar durant dos anys per la pandèmia. És una cursa i caminada solidària que pretén convertir-se en una cita anual ineludible per tots els amants de l’esport i que a més a més vulguin ajudar en la lluita contra el càncer. Se surt de l’Estadi Atlètic d’Igualada a les 10 del matí són 5 km en el circuit inclusiu. Després hi haurà entrega de trofeus pels corredors i Màster Class de Ioga gràcies a Cal Font Wellnes Center. Aquest any sortegem 31 vals per àpats de restaurants del Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia amb el número de dorsal. També es fa entrega d’una samarreta amb la inscripció.

Quina és la previsió de participació en la cursa d’enguany?

L’última edició de la cursa hi van participar més de 1000 persones. Aquest any esperem que s’apunti el mateix nombre de persones. Les inscripcions estan obertes tant en línia https://inscripcionesenmarcha.aecc.es/es/evento/iii-anoia-en-marxa com presencials a la Rambla Nova 32 i al Gimnàs del Cal font. El mateix dia de la cursa també es poden apuntar.

Recentment heu fet un canvi de marca. Per què i que aporta la nova marca?

La nova marca intenta reflectir la realitat de l’Associació, que s’ha modernitzat per treballar de manera puntera en l’acompanyament als malalts i les seves famílies. Intenta també ser més propera a les persones i facilitar que tothom entengui qui som i que fem.

El càncer segueix sent un tema tabú?

El càncer continua sent un tema difícil de tractar. En els últims anys hem fet molta incidència amb la nostra campanya “anomena-ho càncer” precisament per avançar en aquesta línia: si no ho anomenem és més difícil que pugueu ser conscients del que cal fer per prevenir la malaltia.

Com a societat què podem fer per ajudar a l’Associació Contra el Càncer a l’Anoia?

Nosaltres som una Associació sense ànim de lucre i tots els nostres serveis són absolutament gratuïts. És per això que les contribucions de les persones que participen en actes com la Cursa de l’Anoia són fonamentals per garantir la continuïtat dels nostres serveis, així com la generositat dels nostres socis i de les empreses que ens donen suport.

Com poden arribar fins a vosaltres els pacients que pateixen càncer i als seus familiars?

Trucant al telèfon del nostre Punt Comarcal al 93 010 74 83, o venint a la Rambla Nova, 32 els matins de 9.30 h a 14.00 h exceptuant el divendres que tanquem a les 13.30 h i el dilluns i els dimecres de 16.00 h a 19.00 h.