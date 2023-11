Diumenge, lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada 2023

Publicitat

Diumenge 19 de novembre a dos quarts de 12 del migdia, es durà a terme la 27a edició de l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada al Teatre Municipal Ateneu, un acte que es va crear l’any 1996 per agrupar els diferents premis existents a la ciutat.

L’acte comptarà amb l’actuació de Clara Peya (Palafrugell, 1986), pianista i compositora amb orígens igualadins. A dia d’avui la pianista i compositora ha publicat 13 discos sota el seu nom, sempre amb el piano com a centre de gravetat i amb la voluntat d’utilitzar l’art com a eina de transformació social; valor pel qual va ser guardonada el 2019 amb el Premi Nacional de Cultura. La presentació de l’acte anirà càrrec de Xavi Dàvila, locutor de Ràdio Igualada.

Durant l’acte es lliuraran els premis d’Honor ciutat d’Igualada a Feliu Formosa i Torres, traductor, dramaturg i poeta, i Antònia Enrich Solà, per la seva tasca educativa en l’àmbit musical en diferents escoles de la ciutat i la seva vinculació i suport en entitats corals de la Ciutat.

Es donarà a conèixer el veredicte dels premis següents: el premi de Composició Musical Paquita Madriguera; el premi d’Art Digital Jaume Graells; el premi al Compromís Social i Cívic Mn. Còdol; el premi al Disseny Gràfic Gaspar Camps, que aquest any premia dues modalitats diferents: per un costat disseny industrial, i per l’altra disseny d’interiors. El premi de Fotografia Procopi Llucià; el de Poesia Joan Llacuna; el premi d’investigació Jaume Caresmar, i el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada a la trajectòria en l’àmbit cultural. També hi haurà un moment per al record pòstum de tres figures rellevants en l’àmbit cultural que ens han deixat el darrer any: Jesús Enrique De Pedro, periodista i locutor de Ràdio Igualada; Josep Valls i Santané, trompetista i músic, i Pere Pascual i Domènech, professor i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, vinculat a la Facultat d’Economia i Empresa i al CECI.

Enguany la participació ha estat d’un total de 234 participants, i com l’any anterior la participació més alta ha estat al premi de fotografia Procopi Llucià amb 112 participants, un més que l’any passat, el que representa un 48% del total de participants. Aquest increment ha estat motiva perquè el premi compta amb un nou format organitzatiu digital que es va iniciar el 2022, impulsat per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, que ha projectat la participació a nivell mundial amb 33 països diferents, cinc més que l’edició anterior, i un total de i 1.258 fotografies participants. El segueix en participació el Premi de Poesia que ha comptat amb 60 obres candidates, amb una lleu baixada d’onze treballs respecte el 2022. El premi d’art digital ha valorat un total de 67 obres de 37 autors. En un segon grup de premis és el Jurat que pot presentar les candidatures, tot i que està oberta la presentació lliure de candidats tant en el premi de disseny Gaspar Camps, com el premi de Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol i el premi d’Honor.

Els premis Ciutat d’Igualada són possibles gràcies a la implicació de totes les persones que formen part dels diferents Jurats i les entitats i empreses com CEINA amb La Renda Urbana i la Fundació Sant Crist d’Igualada, amb el patrocini econòmic del premi d’Art Digital Jaume Graells i el premi al Compromís Social Mossèn Josep Còdol, respectivament. Cal destacar també el suport organitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, de l’Ateneu Igualadí, de l’entitat disseny=igualada, de Disseny Marked i del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada en el premi d’investigació Jaume Caresmar i el premi de recerca Dr. Joan Mercader. També fan suport als premis els diferents equipaments municipals com l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps “La Gaspar”, i l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada. Una convocatòria transversal que serveix per potenciar i reconèixer la creativitat, la recerca i les propostes de caràcter social. L’acte és gratuït i obert al públic, fins a complir l’aforament. L’acte serà enregistrat i es podrà veure en diferit al canal de Youtube de Cultura Igualada.

