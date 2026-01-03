Diumenge, concert d’Any Nou de Joan Paradell a la basílica de Santa Maria d’Igualada

El diumenge 4 de gener, a les 6 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria, tindrà lloc el tradicional concert, que ens ofereix habitualment a primers d’any, Joan Paradell i Solé (Organista Emèrit de les Celebracions Litúrgiques del Sant Pare i de la Capella Musical Pontifícia “Sixtina” del Vaticà), organitzat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada. L’entrada serà gratuïta.
El concert comptarà amb un repertori de composicions de José Blasco de Nebra, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Franz Joseph Haydn, Louis Vierne, Federico Caudana, Dimitri Xostakòvitx i Valentí Miserachs, Joan Paradell i Solé va començar els estudis musicals a la seva ciutat natal , Igualada (Barcelona) , amb el gregorianista P. Albert Foix , i al Conservatori Municipal amb els Mestres Josep Ma Oriol i Murt, Josep Ma Oriol i Llanas i Teresa Roig. Posteriorment estudià orgue amb la professora Montserrat Torrent al Conservatori Superior de Música de Barcelona .
El 1973 es va traslladar a Roma per continuar els seus estudis d’orgue i composició amb el Mestre Monsenyor Valentí Miserachs, i es diplomà, sota la seva direcció, en orgue i composició organística. Ha realitzat nombrosos concerts arreu del món.
L’any 2021 li va ser atorgat pel Papa Francesc, l’Augustae Crucis insigne pro Ecclesia et Pontifice pel seu compromís i dedicació a l’església i al Sant Pare.