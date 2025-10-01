Diumenge Calonge obre les portes de l’ermita de Sta. Magdalena, recentment rehabilitada

Aquest diumenge 5 d’octubre a les 12 h del migdia, Calonge de Segarra acull la jornada de portes obertes de l’ermita de Santa Magdalena de la Vall, rehabilitada fa poc.
Les portes obertes seran una ocasió per observar com ha quedat l’obra, i a més els arquitectes de l’obra explicaran les obres de rehabilitació realitzades. Seguidament s’inauguraran les obres de rehabilitació de l’ermita de Santa Magdalena de la Vall, a càrrec del diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Il·lm. Sr. Marc Castells.
A les 13.00 h tindrà lloc la celebració l’Eucaristia i al finalitzar hi haurà un petit piscolabis per a tots els assistents.