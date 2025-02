Diumenge, assemblea de La Coll@nada per començar a definir la Festa Major Alternativa 2025

La Coll@nada ha organitzat per al diumenge, 16 de febrer, la primera assemblea del 2025 amb l’objectiu de “reflexionar debatre i construir plegades una Festa Major Alternativa encara més potent i participativa”. La trobada es realitzarà a Cal Badia a partir de les 10h.

Des de l’associació juvenil expliquen que “aquesta assemblea és una oportunitat única per donar la teva opinió i contribuir a la millora de la festa: què és el que més t’agrada? què canviaries? tens propostes de noves activitats o de millora de les existents? Aquest espai és per a tu! A més si encara no coneixes la gent que tira endavant la Coll@nada aquesta és l’ocasió perfecta per fer-ho, tothom és benvingut. Vine i descobreix qui som i com treballem, l’assemblea és un espai obert on qualsevol pot aportar idees i ajudar a construir aquesta festa que tant ens estimem”.

La Coll@nada també fa una crida a les persones que vulguin formar part de l’organització de la festa: “T’agradaria donar un cop de mà en alguna activitat? Hi ha mil i una maneres de col·laborar des de muntar i desmuntar activitats servir cigrons o xocolata desfeta fins a dinamitzar els jocs bèsties, sigui com sigui qualsevol ajuda és imprescindible per fer créixer la festa”.

La situació actual de les festes majors alternatives

Expliquen des de l’entitat que “les festes majors alternatives s’han consolidat com una resposta a la creixent mercantilització i institucionalització de les festes majors reivindicant unes festes populars participatives i compromeses amb la cultura local a Igualada la Coll@nada ha estat des de fa més de vint anys una eina transformadora dins la Festa Major especialment per al jovent impulsant actes diversos i esdevenint un referent de les festes alternatives arreu del territori aquests espais han sorgit com a resposta a les necessitats d’oci del jovent igualadí sovint ignorades per les institucions i s’han consolidat com a llocs on la música la festa i la consciència política es fusionen per crear un oci popular i transformador mantenint ferms valors com el feminisme l’antifeixisme i l’anticapitalisme. Tanmateix la resposta institucional ha estat la manca de diàleg i suport amb traves a l’ocupació de l’espai públic i una clara falta de recursos bàsics com lavabos suficients mentre es prioritza un model d’oci privatitzat. Malgrat aquestes dificultats la Coll@nada i totes les persones que en formen part continuen treballant per fer realitat aquest projecte col·lectiu demostrant que una altra festa és possible i que l’oci no ha de ser un privilegi sinó un dret compartit per tota la comunitat però perquè això sigui possible cal la implicació de tothom per mantenir viu aquest esperit necessitem mans idees i energia per seguir creixent”.

Programa de l’assemblea de La Coll@nada 2025