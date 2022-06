Diumenge arriba la 4a edició del festival d’art urbà “Electra Festival”

Aquest proper diumenge 12 de juny, Igualada tornarà a viure una nova edició de l’Electra festival. De les 10h a les 19h el festival d’art urbà proposarà intervenir l’espai públic utilitzant les caixes d’electricitat de la ciutat com a suport perquè diferents artistes, dissenyadors o il·lustradors projectin les seves obres sobre els carrers d’Igualada.

El festival aquest any agafa entitat pròpia després d’haver nascut com un projecte dins dels pressupostos participatius del Departament de Joventut ara fa quatre edicions. Carlota Carner, regidora de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada ha posat de manifest aquest creixement i consolidació d’un festival que “dona veu a artistes locals per tal d’expressar-se i mostrar el seu art en les caixes d’electricitat d’Igualada”. Carner també ha avançat que aquest any el festival se centrarà en el barri del Poble Sec d’Igualada amb “la voluntat de descentralitzar i apropar a tots els barris les activitats culturals per als joves”.

Aquest any hi haurà un punt central de trobada al Parc del Garcia Fossas amb tallers infantils, concerts i diferents activitats durant tot el dia. Els promotors del

festival han creat un itinerari on es veuen els punts que els artistes, de forma individual o en grup, faran les seves obres.

Els promotors d’aquest festival artístic han explicat que amb aquesta quarta edició, l’Electra Festival es consolida com a proposta artística de la ciutat comptant amb intervencions de 10 artistes que realitzaran intervencions en caixes d’electricitat repartides per tota la zona del Poble Sec.

Mapa de les activitats