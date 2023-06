Diumenge, 93è Aplec de la Sardana d’Igualada

Hem arribat al 93è Aplec de la Sardana d’Igualada, que bé hauria de ser el 95è si no haguéssim patit la passada pandèmia de la qual ningú vol recordar.

Doncs sí, aquest proper diumenge dia 11 tornarem a sentir el so de la tenora junt amb els altres instruments que composen la cobla, al bell mig del passeig, tot ballant o escoltant, les 34 sardanes escollides i programades amb molta cura per la nostra expresidenta Sra. Àngels Reig; seran doncs, 17 al matí i 17 a la tarda, interpretades per les tres cobles, que quasi podem dir que són com de casa pels anys que port