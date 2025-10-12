Una distància de més de deu mil euros entre els municipis amb més i menys renda de l’Anoia

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària ha fet pública l’estadística d’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) dels municipis de l’Estat Espanyol amb més de mil habitants. Aquest estudi, de caràcter anual, fa visible la distribució de la renda del país, recollint els ingressos mitjans dels contribuents.
Més de deu mil euros de diferència entre el municipi més ric més pobre de l’Anoia
Dels trenta-tres municipis que conformen l’Anoia, només quinze tenen més de mil habitants. El Bruc encapçala la llista essent la ciutat anoienca amb la renda bruta mitja més alta, amb 37.611 euros.
Contraposadament, Santa Margarida de Montbui és a la cua de la comarca amb una renda de 26.124 €, és a dir entre el primer i el darrer municipi de l’Anoia, hi ha una diferència de més de 10.000 euros per persona anuals. A més, Montbui és el vint-i-cinquè municipi català -dels que tenen més de mil habitants-, amb la renda més baixa, i el segon de la província de Barcelona, amb només Badia del Vallès per darrere (25.604 €).
Dels vint-i-quatre municipis que tenen una renda inferior a Montbui, n’hi ha un de la província de Barcelona, un de Girona, quatre de Lleida i divuit de Tarragona, un mapa econòmic que reflecteix les diferències de nivell de vida i poder adquisitiu dels ciutadans segons el lloc de residència, i que evidencia que el sud de Catalunya és la zona més empobrida del país.
Catalunya, la segona comunitat autònoma més rica
L’estadística també revela la renda bruta mitjana de les diferents comunitats autònomes que conformen l’Estat Espanyol; Catalunya se situa en segona posició amb 35.925 euros de mitjana, per sota de la comunitat autònoma de Madrid, amb 40.801 € de renda bruta mitja. A la part oposada de la llista, s’hi troba Extremadura que registra 23.419 €.
Així doncs, de l’Anoia només el Bruc acumula una renda mitjana bruta superior a la mitjana catalana; els catorze municipis restants se situen per sota de la mitja.
Barcelona és la província amb més poder adquisitiu de Catalunya, i a més hi té els municipis més rics, amb Sant Just Desvern encapçalant, que compta d’una renda mitjana de 67.000 euros per persona essent així el tercer poble amb més poder adquisitiu de l’Estat; o Sant Cugat del Vallès, que en tan sols un any ha pujat del quart al segon lloc del rànquing català, amb una renda de 66.073 euros per persona.