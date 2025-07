Dissabte torna una nova edició de “The Lemon Day” a Capellades

Aquest dissabte 5 de juliol, Capellades acull de nou The Lemon Day, un festival gratuït de música independent promogut per l’Associació d’Amics del Rock’nRoll i Una Mica de Pop de Capellades (AARRUMPC). Va començar l’any 2005 i es va fer de manera continuada fins al 2015, quan va parar per tornar a arrencar el 2019. Al llarg de les seves edicions hi han actuat bandes locals i internacionals, sempre amb la finalitat d’apropar nous estils musicals a Capellades.

Es farà al Parc de la Font Cuitora amb l’actuació de: Tronco, Joan Colomo, Tano!, Me and the bees, Power Burkas, Chemical Cusins.

Les actuacions són gratuïtes i començaran a partir de les 12.30h. La paella val 10€. Cal comprar tiquet anticipat al Jaç Roig.