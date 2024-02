Dissabte reobrirà la remodelada piscina de les Comes d’Igualada

Publicitat

Aquest dissabte 2 de març la piscina de Les Comes reobrirà les seves portes després de les obres de remodelació que han modernitzat aquesta instal·lació que dona servei a 2.431 usuaris.

Les millores, finançades amb fons europeus, han modernitzat les instal·lacions dels vestuaris i han fet diverses actuacions per millorar l’accessibilitat del conjunt de l’equipament com la col·locació d’una rampa exterior, fer accessibles vestuaris i les dutxes o la instal·lació d’un ascensor per a poder accedir a les grades. Pel que fa a la millora de la sostenibilitat energètica s’han substituït els tancaments exteriors de fusta que no aïllaven bé, s’ha substituït la il·luminació existent per tecnologia LED i s’ha millorat i fet més eficient el sistema de climatització entre d’altres actuacions.

Els usuaris de la piscina podran observar diversos canvis funcionals a la instal·lació com per exemple la instal·lació de nou paviment antilliscant, respectuós amb el tacte als peus molls del esportistes, la millora acústica de l’espai amb el revestiment interior de parets i sostres, la creació d’una separació física entre la zona de dutxes i banys respecte la zona dels vestuaris així com l’augment del nombre de dutxes d’ús públic, passant de les 18 existents a 36.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha destacat que la piscina de Les Comes és una de les instal·lacions de la ciutat amb més usuaris, 2431 nedadors i nedadores amb activitats diverses com ara els cursets, aquacardio, activitats terapèutiques i també activitats per persones amb necessitats especials i natació esportiva avançada. A banda hi ha l’activitat del Club Natació Igualada i l’Anoia Club Gimnàstic.

Castells ha explicat que amb aquesta renovació s’ha fet un gran salt endavant “tenim una piscina més sostenible que dona una millor resposta a les necessitats dels usuaris, suposa un salt qualitatiu que fa guanyar a tota la ciutat”. Tenim, ha explicat Castells “un edifici molt més amable per a l’usuari, totalment accessible i amb una millor sostenibilitat mediambiental: millor climatització, estalvi d’aigua, il·luminació i aïllament”.

La inauguració d’aquestes obres de remodelació es farà el proper dissabte 2 de març a les 11 del matí, amb la presència dels clubs que utilitzen l’equipament i una representació dels nens que hi realitzen cursos i activitats.

El projecte de Rehabilitació integral de la piscina coberta de les Comes compta amb un pressupost de 2.350.178,87 euros dels quals, l’import de 1.155.139,16 euros provenen del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea.

