Dissabte Pujalt acull una vesprada de memòria històrica de la Guerra Civil

Aquest pròxim dissabte 13 de setembre, el Memorial de l’Exèrcit Popular de Pujalt acull una jornada de memòria històrica de la Guerra Civil, que consistirà en la presentació d’un llibre, i el passi d’una pel·lícula de memòria.
Enguany fa 50 anys que va morir el dictador Francisco Franco, i per aquest motiu s’ha preparat dues activitats relacionades amb la Memòria Democràtica i amb la Xarxa d’Espais de Memòria. Les dues activitats es duran a terme a l’exterior del Centre d’Interpretació del Memorial de l’Exèrcit de Pujalt.
A les 21h hi haurà la presentació del llibre “Vestigis de la Guerra Civil”, de la periodista Aure Farran, publicat per Edicions Viena a on la Base d’Instrucció del XVIIIè Cos de l’Exèrcit Popular de Pujalt és protagonista d’un capítol. La presentació anirà a càrrec de l’autora Aure Farran amb la col·laboració de Pere Tardà responsable de Cat Patrimoni.
A dos quarts de deu de la nit, serà el torn de la projecció d'”El mestre que va prometre el mar”, un film basat en la història real del mestre Antoni Benaiges. Film icònic que ens presenta la repressió de les forces franquistes contra els mestres republicans en la rereguarda feixista. (Tiquet per la projecció 3’-€ que es podrà adquirir en el mateix espai). Aquesta projecció s’inclou en el cicle anual de Cinema Rural Comunitari impulsat pel municipi de Pujalt.
A més, des de les 19 h que es podrà visitar de manera gratuïta el Centre d’Interpretació del Memorial de l’Exèrcit Popular.