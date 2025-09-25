Aquest dissabte, primera edició de la Caminada de la Llacuna al poblat ibèric del Castellar

Dissabte 27 de setembre, tindrà lloc la primera edició de la Caminada de la Llacuna al poblat ibèric del Castellar, una activitat que combina natura, patrimoni i gastronomia local.
Dos recorreguts
La caminada comptarà amb dos recorreguts, un de llarg d’onze quilòmetres amb sortida i arribada a la Plaça Major de la Llacuna, i un de curt i familiar de quatre quilòmetres amb sortida i arribada al quilòmetre 25 de la carretera de Vilafranca.
Els itineraris estaran guiats i senyalitzats amb cintes, gràcies a la col·laboració del Centre Excursionista de la Llacuna, que dona a conèixer les rutes disponibles al seu web i que es poden gaudir tot l’any: www.celallacuna.com.
Totes dues distàncies confluiran al poblat ibèric del Castellar, on es podrà gaudir d’un esmorzar amb pa del Forn Pujó de la Llacuna i embotits artesanals del municipi. Tot seguit, els arqueòlegs responsables de les excavacions oferiran una visita guiada al jaciment per conèixer de prop aquest patrimoni històric.
En finalitzar la caminada, de nou a la Plaça Major, els participants gaudiran d’una degustació de vins de la Llacuna (Celler Grapissó i Les Iaies) i de formatge artesà d’Ancosa. A continuació, a les 13 h, Anoia Patrimoni oferirà una visita guiada pel nucli històric del municipi (sense reserva prèvia).
Les persones interessades a participar poden inscriure’s a https://www.inscripcions.cat/caminadalallacuna2025/