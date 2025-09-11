Dissabte, ‘No somos Estopa’ al Teatre Municipal l’Ateneu

Dissabte, a les 7 de la tarda, el Teatre Municipal l’Ateneu acollirà l’obra No somos Estopa, amb Jose Corbacho i David Fernandez.
No somos Estopa és una comèdia teatral interpretada per dos artistes veterans, coneguts per la seva excepcional capacitat d’actuació i el seu innat sentit de l’humor. Al llarg de l’obra, els actors porten al públic a un viatge hilarant a través de situacions quotidianes i absurdes, demostrant la seva destresa per a fer riure i emocionar.
És un espectacle d’humor protagonitzat per José Corbacho i David Fernández. Tots dos actors, coneguts pel seu treball en televisió i teatre, s’uneixen per a oferir una sèrie de monòlegs i anècdotes que han viscut al llarg de les seves carreres en el món de l’espectacle. El títol de l’espectacle fa referència a la famosa banda de música “Estopa”, però deixa clar que ells no són els germans Muñoz.
José i David comparteixen històries i experiències de la seva vida professional i personal, amb un toc d’humor i sàtira. En aquest espectacle, els actors riuen de si mateixos i de les situacions còmiques que han viscut, creant un ambient pròxim i divertit per al públic.