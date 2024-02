Dissabte, matinal de ciència a l’escola G. Castellà amb l’astronauta Pedro Duque

Publicitat

Aquest dissabte, 3 de febrer, l’Escola Gabriel Catellà, ha impulsat una matinal participativa, oberta a tothom, dedicada a conèixer l’espai i la ciència que s’amaga darrera de l’univers. Es tracta d’una activitat oberta a totes les famílies, emmarcada dins del programa Aliança Magnet.

Un dels principals atractius de la jornada serà la participació de l’astronauta i exministre Pedro Duque, que serà de forma telemàtica a la trobada per presentar el seu nou llibre “Viajes espaciales”. L’astronauta i president d’Hispasat farà una videotrucada de 11.00 a 11.30 on conversarà amb totes les persones que vulguin fer-li preguntes.

Durant tot el matí, de 10.30 a 13.30 hi haurà activitats obertes a totes les famílies d’Igualada, un Planetari mòbil per aprendre astronomia sense moure’s d’Igualada així com la visita al Lab 2-6, un espai de ciència amb propostes sobre el moviment, el magnetisme o l’equilibri. També es durà a terme un taller d’observació solar amb telescopis i activitats científiques dinamitzades per l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC).

La ciència és un dels motors de canvi i progrés i les primeres edats són el punt d’inici per aconseguir que les persones aprenguin a pensar científicament. En aquest context, l’Escola Gabriel Castellà organitza un matí d’activitats i propostes per despertar l’interès pel món científic dels infants d’Igualada.

La creació del Lab 2-6 s’emmarca i reforça el projecte pedagògic de l’Escola Gabriel Castellà i Raich, que focalitza els aprenentatges a través de l’eix científic, a partir del treball de tallers i ambients científics i el treball globalitzat. Per a treballar la ciència, el centre educatiu compta l’expertesa l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC), amb qui formen aliança magnet des del curs 2021-22

