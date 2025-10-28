Un article de
Redacció

28 d'octubre de 2025

Dissabte Calaf s’omplirà de carbasses gegants i activitats per celebrar la 8a edició de la Fira de la Carbassa

Aquest dissabte 1 de novembre, arriba la vuitena edició de la Fira de la Carbassa, que se celebrarà a Calaf en el marc de Tots Sants, i que tindrà lloc de 10 a 14 h, a la plaça dels Arbres.

L’activitat començarà ben d’hora, a partir de les 8 h, amb l’arribada i pesatge de les participants al tradicional Concurs de carbasses gegants, que cada any desperta la curiositat i l’admiració del públic per les seves espectaculars dimensions.

Des de les 10 h, els visitants podran passejar pel Mercat de la carbassa, amb parades dedicades a aquest producte tan propi de la temporada i d’altres propostes d’artesania, productes de proximitat i elaboracions de tardor. També hi haurà el Tasta la carbassa, amb degustacions gastronòmiques a preus populars a càrrec de restaurants i comerços locals, així com l’exposició de carbasses i productes de tardor, on es podrà veure una gran varietat de formes, mides i espècies.

Els més petits també hi tindran el seu espai amb els Jocs de la fira, a càrrec de la companyia Tombs Creatius, que oferirà l’espai lúdic Colors de Monstre, i amb el taller infantil “Pinta la teva carbassa”, que començarà a les 11 h.

La jornada es clourà amb el lliurament de premis del concurs de carbasses gegants, previst per a les 13 h.

