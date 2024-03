Dissabte 23 de març, 29è aniversari del Centre Cívic de Fàtima

Hi haurà diverses activitats per a infants i també l’espectacle “De Collita Pròpia” amb la participació dels diversos grups que fan tallers i cursos.

Patrícia Illa, regidora de barris, acompanyada de diverses representants del Casal d’Avis de Fàtima, l’Associació de Veïns de Fàtima, l’Asociación Cultural Virgen del Rocío i de la Cofradia Jesus Nazareno ha presentat el programa d’actes del 29è aniversari del Centre Cívic de Fàtima que es celebrarà aquest proper dissabte 23 de març.

La regidora ha posat en valor aquests gairebé trenta anys d’equipament que han vertebrat i unit les entitats del barri i que ha permès “oferir un ampli ventall d’activitats per a totes les edats on tots els igualadins i igualadines han pogut aprendre, fer exercici, fer comunitat i socialitzar”. El programa d’activitats començarà dissabte al matí a les 10.30h amb xocolata i taller de manualitats per infants. Seguidament, a les 12h, tindrà lloc el tradicional espectacle “De collita pròpia” amb actuacions de l’alumnat del centre i diverses entitats col·laboradores. Aquest any, altres grups del centre cívic que no surten en l’exhibició també participaran en l’aniversari.

Les usuàries dels “Llegir i escriure” seran les encarregades de presentar l’espectacle i les dones del grup “Grans dones, dones grans” que es reuneixen cada dimecres han realitzat l’obsequi que es donarà als talleristes i entitats del barri. Finalment hi haurà un vermut popular i l’actuació de Nick Coromines amb versions de cançons de tots els temps.