La Diputació de Barcelona amplia el suport en matèria d’Igualtat i Feminisme als municipis petits

Una de les línies estratègiques del Pla de Mandat de l’Àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona és dissenyar un pla d’acompanyament més extensiu als micropobles i municipis de menys de 20.000 habitants, que representen el 84% dels 311 de la demarcació.

Així, el Catàleg 2025 de l’Àrea de Feminismes i Igualtat consolida el fons de prestació en violències masclistes per a municipis de fins a 20.000 habitants amb 300.000 euros per al proper any i incorpora com a novetat altres tres recursos que se centraran en ajudar en el desplegament de polítiques d’Igualtat i Feminisme.

Entre aquests recursos, hi ha un fons de prestació per a ens locals del menys de 20.000 habitants per poder desplegar accions per a la prevenció de les violències masclistes en espais i equipaments públics.

Una altra de les novetats serà el suport tècnic que ofereix la Diputació de Barcelona a municipis de menys de 20.000 habitants per a la creació d’espais d’intercanvi de coneixement entre el personal tècnic dels ens locals que atenen les violències masclistes.

L’objectiu és compartir experiències, generar xarxes de suport mutu i proposar col·lectivament estratègies d’intervenció i de millora en aquests àmbits de treball.

Aquests espais es concretaran en trobades (virtuals i/o presencials) que seran conduïdes per una persona especialitzada en l’àmbit.

El treball dels equips professionals que intervenen en l’abordatge de les violències masclistes suposa un contacte quotidià amb problemàtiques socials complexes que poden generar càrregues emocionals molt elevades als equips, un fet que s’agreuja en el cas dels municipis petits, amb recursos humans insuficients i una sobrecàrrega de funcions.

Aquest recurs també es destinarà al personal tècnic de tots els ens locals de la demarcació que atenen les persones del col·lectiu LGTBI+ i que ja compten amb un servei o punt d’atenció especialitzat.

Suport als municipis de menys de 10.000 habitants

El Catàleg 2025 també inclou com a novetat el suport als municipis de menys de 10.000 habitants en la implementació de projectes feministes, ja sigui per a polítiques locals, per dinamitzar activitats o projectes comunitaris per a infants, adolescents i joves o per a la implementació de plans o protocols interns.

Els municipis de menys de 10.000 habitants també poden sol·licitar a través del Catàleg recursos tècnics per a l’elaboració de plans LBTGI+, o per a l’assessorament en polítiques d’Igualtat.

Cal destacar que l’àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona desplega també accions formatives per a personal tècnic i electe de la demarcació en matèria d’Igualtat, Violències i LGTBI que han arribat l’any 2024 a més de 1.800 persones.

Més de 4,2 milions d’euros per al desplegament de polítiques d’Igualtat i Feminisme

El Catàleg 2025 del Servei de Polítiques d’Igualtat inclou una dotzena de recursos, tant econòmics, com tècnics i materials, que es posen a disposició dels governs locals de la demarcació de Barcelona.

Amb una inversió de 4.225.000€ per al desplegament del catàleg (205.000 euros més respecte a l’any en curs), s’inclouen altres recursos per al finançament d’actuacions en els àmbits d’igualtat de gènere, LGTBI+ i de les violències masclistes, recursos per a l’elaboració i avaluació de protocols i plans interns, per a les campanyes de sensibilització vers les relacions igualitàries, per a l’impuls de l’economia feminista, per a l’acompanyament als equips municipals que atenen aquestes àrees o per al desplegament de la Xarxa Punts Lila.