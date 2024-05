Dinar de germanor a la Tossa de l’Antic Gremi de Traginers

Entre associats i simpatitzats del Gremi, gairebé un centenar de persones van poder gaudir de la trobada.

Tal com és tradició, el darrer diumenge de maig l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada finalitza la temporada amb el popular dinar de germanor a La Tossa de Montbui, que en aquesta ocasió ja ha ratllat la 49ena edició.

Entre associats i simpatitzats del Gremi, gairebé un centenar de persones van poder gaudir de la trobada, que es va dur a terme amb normalitat i en un dia assolellat i molt agradable. Tal com en les darreres edicions, es va fer una arrossada i en els postres es van repartir tortells.

Com a novetat, i per tal de fer més distesa la sobretaula, per fer els sortejos es va fer un bingo amb dos premis gentilesa de Floristeria Argelich, i un altre per un dinar per a dues persones gentilesa del restaurant El Racó del Traginer amb dues entrades incloses per visitar el Museu del Traginer-Col·lecció Antoni Ros. L’Antic Gremi de Traginers fa un agraïment especial a Agroigualada per la seva col·laboració en l’aplec.

Malgrat donar per acabada la temporada, encara hi haurà algun acte pendent abans de tancar l’any, com una nova edició de formació de maneig de cavalls, i l’excursió gremial que inclourà novament anar a veure una obra de teatre, i que més endavant ja es concretarà la data.