Dimecres s’obren les inscripcions pel 41è Curset d’Esquí Alpí de la UECANOIA

El proper 15 de novembre s’obren les inscripcions per participar a la 41a edició del Curset d’Esquí Alpí de la UECANOIA. El curset d’enguany és del 26 dal 32 de desembre. Els participants del curset de l’any passat tenen la plaça garantida (sempre que formalitzin la inscripció dins del mes de novembre). Pels nous participants, les places disponibles s’adjudicaran per ordre d’inscripció a partir del 15 de novembre.

El Curset d’Esquí de UECANOIA ha estat un referent en tots aquests anys pel que fa a l’aprenentatge de l’esquí a casa nostra. Està pensat per ensenyar a esquiar o millorar el nivell d’esquí dels nens i nenes a partir de 7 anys que s’hi inscriuen, no hi ha edat màxima per participar-hi. Els cursets els instrueixen personal del club i també monitors professionals de l’estació de Grandvalira. Les classes es duen a terme durant tot el dia, parant 45 minuts per dinar. L’allotjament és al refugi Aina de Canillo, un equipament que s’ajusta a les necessitats del curset. La sortida serà el 26 de desembre a les 17.00 h de l’estació d’autobusos d’Igualada i la tornada serà el dia 31 a les 19.30 h també a l’estació.

El preu inclou les classes d’esquí, el transport amb autocar fins a Andorra i els autocars de cada dia per pujar i baixar al telecabina de Soldeu des de Canillo, el forfet pels cinc dies, el guarda esquís a la mateixa estació, la pensió completa al refugi, la cursa cronometrada, el pagament als monitors de l’Escola Andorrana d’Esquí, etc. Les places són limitades.

Tota la informació referida al curset es pot consultar a l’apartat d’Esquí Alpí de la pàgina web del nostre club: www.uecanoia.cat/curset-esqui-alpi . Per més informació es pot trucar al Club Excursionista UECANOIA o enviar un correu a uecanoia@uecanoia.cat.

