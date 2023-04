Dimarts vinent a l’Ateneu, nova sessió dels Dimarts amb Veu sobre la seguretat ciutadana a Igualada i l’Anoia

La Veu de l’Anoia i l’Ateneu Igualadí organitzen pel proper dimarts 25 d’abril a les 19:30 hores la segona sessió del cicle de xerrades “Dimarts amb Veu”, que tindrà lloc a la Sala de Socis de l’Ateneu. El cicle es va estrenar el mes passat amb el tema de l’habitatge a la comarca. En aquesta ocasió, el tema central serà la seguretat ciutadana.

Creiem que convé parlar de les dades actuals sobre aquest assumpte a Igualada i comarca, sobre els problemes relacionats amb robatoris al carrer, al comerç o en habitatges, com es treballa la seguretat ciutadana des de les forces de seguretat, quins consells es poden donar als ciutadans i quines accions poden fer per sentir-se més segurs, o com es pot gestionar la por que pateixen algunes persones, sobretot les dones joves, les nits dels caps de setmana, o la gent gran, tant a la via pública com a la porta dels seus domicilis, o en estafes telefòniques. També es parlarà de la ciberdelinqüència, un dels delictes amb més incidència en el nostre país, que augmenta de forma exponencial i afecta a víctimes de totes les edats.

Convidats

Els convidats en aquesta sessió seran l’agent de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra de l’Anoia, Rubén Dario Rubio; la Caporal Jess de la Policia Local; el president de l’Associació de Veïns del barri Sant Jaume Sesoliveres, Perejaume Ferrer; el mestre de Weng-Chun i defensa personal Ricard Martínez; el president de l’associació comercial d’Igualada Nou Centre, Joan Boix; i el psicòleg José Fernández Aguado.

Dimarts amb Veu són taules rodones, obertes al públic en general, amb la presència d’agents socials i referents de diferents àmbits, amb l’objectiu d’explicar de manera didàctica la situació de temes d’actualitat, i que resolguin dubtes que puguin sorgir a través de preguntes dels assistents.

En directe per Instagram Live i Twitter

La taula rodona serà moderada pel periodista Jordi Puiggròs, que donarà la paraula amb una primera pregunta a cada convidat. Es podrà seguir tot l’acte a les xarxes socials, a través de Twitter (@dimartsambveu) i d’Instagram Live, amb l’equip de Veuanoia.cat format per Noèlia Garcia i Laura Gassó.