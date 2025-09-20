Dimarts s’inaugura el primer tram de la Via Blava amb un acte a la nova “Porta d’Igualada”

La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, inaugurarà el matí del proper dimarts 23 de setembre la Fase 1 de la Via Blava Anoia, un tram de 19 quilòmetres que connecta els municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, tot resseguint el curs del riu. També hi assistirà el diputat d’Infraestructures, Equipaments i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació, i alcalde d’Igualada, Marc Castells, en representació dels cinc ajuntaments implicats. L’acte es farà a l’anomenada “Porta d’Igualada”, un nou espai ubicat al passeig del Rec, i que serveix de punt de descans però també i exercici físic, tant per la Via Blava com per l’Anella Verda de la ciutat.
La Via Blava és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i finançat a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. L’objectiu és recuperar camins fluvials històrics, així com els elements patrimonials i paisatgístics de l’entorn del riu, perquè puguin ser gaudits per la ciutadania i convertir-se en un nou atractiu turístic.