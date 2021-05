Dimarts i dimecres torna el Prepara’t, per oferir eines i oportunitats per trobar feina

Per 10è any consecutiu, l’Ajuntament i la Unió Empresarial de l’Anoia organitzen el Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació d’Igualada, presentant una novetat molt destacada: aquest 2021, el Prepara’t disposarà de dues edicions, una a la primavera i l’altra, a la tardor.

Des de l’organització, el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, Jordi Marcé, ha exposat que “el Prepara’t continua tenint més sentit que mai, ja que gràcies a la Setmana de l‘Ocupació s’ajuda i s’impulsa a l’autoconeixement i el desenvolupament de les habilitats de cada persona; a ajudar a superar les dificultats personals i socials per millorar la vida professional, i alhora, motivar i ajudar a trobar feina; informar i donar visibilitat de la realitat del mercat laboral i dels sectors emergents; millorar les habilitats i recursos disponibles per a les persones en situació d’atur o que volen fer un canvi professional; i molt especialment, volem crear llocs de treball”.



Per la seva part, la gerent i secretària general de la UEA, Paula Arias, ha fet un repàs de la trajectòria de les 10 edicions del Prepara’t: “Al llarg d’aquests 10 anys han passat més de 100 conferenciants i més de 2.000 persones han pogut participar en els diferents actes que s’han organitzat al llarg de totes aquestes edicions” i que “gràcies a l’èxit de participació, i per tal d’obrir més oportunitats a la gent que es troba en situació d’atur o vol millorar la seva vida professional, realitzarem dues edicions aquest 2021 i segurament, continuarem amb les dues edicions cada any”.

Dimarts 18 de maig: Conferències

Dimarts 18 arrencarà a les 09.30h amb la inauguració de la 10a edició amb Jordi Marcé, regidor de Dinamització Econòmica i el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech. Seguidament, tindrà lloc la conferència “Si vols, endavant!”, una xerrada motivadora a càrrec d’Enric Company, conferenciant motivador, economista i periodista. Company destacarà a través de la seva conferència com la Covid-19 és una oportunitat per parar i reflexionar en tot un seguit de possibilitats, personals i professionals.

A les 11.30h, serà el torn de la conferència “Noves competències al mercat laboral” a càrrec de Maite Moreno, sòcia i fundadora de Monday Happy Mondany, psicològa especialitzada en organitzacions. Moreno exposarà com ha canviat el context professional i quines transformacions estan vivint les empreses i quines són les noves competències que s’han de desenvolupar al respecte per fer-hi front.

A les 15.30h, hi haurà “Claus per fer un bon Talent speach”, a càrrec de Francesc Gelida, formador conferenciant, consultor de desenvolupament professional i de competències. Gelida posarà l’accent en com d’important és l’entrevista de feina: un moment decisiu en el procés de selecció i una gran oportunitat que no es pot desaprofitar.

Dimecres 19 de maig: Trobada entre empreses i demandants de feina

Dimecres 19 tindrà lloc una de les activitats més esperades i exitoses del Prepara’t: el Connecta. Aquesta activitat és un punt de trobada entre oferta i demanda: empreses i demandants de feina. Aquesta edició comptarà amb 9 empreses que oferiran prop d’una vintena d’ofertes de treball de diversos perfils professionals. Tot el ventall d’ofertes es poden consultar a https://bit.ly/3xGTm6O

El Prepara’t està obert a tothom que hi vulgui participar. Les inscripcions poden realitzar-se a través de la web de la Unió Empresarial de l’Anoia: uea.cat o truqueu al 93 805 22 92.

La data límit per a inscriure’s al Prepara’t (tant per a les conferències com per al Connecta) és avui divendres dia 14 de maig a les 12h.