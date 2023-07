Dimarts amb temperatures de rècord a l’Anoia

L’Anoia i el conjunt de Catalunya van registrar temperatures de rècord aquest dimarts. La calorada es va deixar notar a la major part de Catalunya, i hi va haver diversos indrets on es van superar els registres que fins ara tenia l’SMC. A Òdena, per exemple, es va arribar als 43,7º. A més, segons la xarxa AnoiaMeteo, es va arribar als 40,6ºC a Montbui poble, 40,3ºC a Igualada FAP, 40,0ºC a Carme i 40,0ºC al Xaró. De fet, el Servei Meteorològic ce Catalunya ha indicat que 31 estacions del total de 115 de la Xarxa d’Estacions Automàtiques que gestiona amb més de 20 anys de dades han enregistrat aquest dimarts el seu rècord absolut.

L’SMC atribueix els rècords a una entrada d’aire molt càlid amb l’afegit del domini del vent general del sud-oest, i combinat amb el relleu del país. Tot plegat ha fet que la temperatura s’hagi enfilat “de manera molt destacada quasi arreu”, i molt especialment cap al nord-est, primer, i posteriorment a Ponent.

Altres dades d’interès que aporta l’SMC són, per exemple, que l’estació de radiosondatge de Barcelona ha mesurat, la matinada passada, un valor de 28,2 graus centígrads a uns 1.500 metres d’altitud. És un valor excepcional, però que no ha superat el registre de la setmana passada 29,4 graus el 12 de juliol.

Temperatures més baixes i algun ruixat a partir d’aquest dimecres

La previsió meteorològica de cara als pròxims dies indica, segons l’SMC, un desplaçament cap a latituds més baixes de la dorsal anticiclònica. Això, afegeix l’ens, ha de comportar la retirada de la massa d’aire càlida i seca, que ha facilitat aquest episodi de temperatures elevades.

Així, l’SMC afirma que la temperatura iniciarà un descens a partir de dimecres a gran part de l’interior, tot i que encara es podran superar els llindars de calor intensa (de 39 a 40 graus) especialment a les comarques de Ponent. La resta de setmana la temperatura continuarà baixant i s’aproparà als valors més habituals per aquesta època de l’any.

A banda, el desplaçament cap al sud de la dorsal anticiclònica permetrà el pas de petites pertorbacions en altura que afavoriran l’aparició de ruixats al terç nord i d’altres procedents d’Aragó.