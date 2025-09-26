Un article de
26 de setembre de 2025

Dimarts 30 de setembre, nova prova del sistema d’alertes al mòbil a l’Anoia

Un article de
© Roger Segura /ACN

El dimarts, 30 de setembre, a les 10h del matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries del Penedès, inclosa una part de l’Anoia, Tarragona i Terres de l’Ebre rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil als mòbils.

En quins municipis de l’Anoia sonaran les alertes el dimarts, 30 de setembre?

  • Argençola
  • Bellprat
  • Cabrera d’Anoia
  • Capellades
  • Carme
  • Castellolí
  • Copons
  • El Bruc
  • Els Hostalets de Pierola
  • Igualada
  • Jorba
  • La Llacuna
  • La Pobla de Claramunt
  • La Torre de Claramunt
  • Masquefa
  • Montmaneu
  • Òdena
  • Orpí
  • Piera
  • Rubió
  • Sant Martí de Tous
  • Santa Margarida de Montbui
  • Santa Maria de Miralles
  • Vallbona d’Anoia
  • Vilanova del Camí

Tots els telèfons mòbils que estiguin en aquestes zones, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text: “Prova d’alerta de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te”.

El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès.

