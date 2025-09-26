Dimarts 30 de setembre, nova prova del sistema d’alertes al mòbil a l’Anoia

El dimarts, 30 de setembre, a les 10h del matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries del Penedès, inclosa una part de l’Anoia, Tarragona i Terres de l’Ebre rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil als mòbils.
En quins municipis de l’Anoia sonaran les alertes el dimarts, 30 de setembre?
- Argençola
- Bellprat
- Cabrera d’Anoia
- Capellades
- Carme
- Castellolí
- Copons
- El Bruc
- Els Hostalets de Pierola
- Igualada
- Jorba
- La Llacuna
- La Pobla de Claramunt
- La Torre de Claramunt
- Masquefa
- Montmaneu
- Òdena
- Orpí
- Piera
- Rubió
- Sant Martí de Tous
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Miralles
- Vallbona d’Anoia
- Vilanova del Camí
Tots els telèfons mòbils que estiguin en aquestes zones, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text: “Prova d’alerta de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te”.
El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès.