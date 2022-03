Dilluns torna la Cantata Escolar d’Igualada amb “El Follet Valent”

Aquest proper dilluns 28 de març Igualada recupera la Cantata Escolar. Ara fa dos anys, al març de 2020, aquest va ser un dels primers actes que es va haver de suspendre a causa de la covid. Ara que la situació sanitària ha millorat molt s’ha decidit reprendre la Cantata Escolar i recuperar la mateixa cantata que s’havia d’haver fet en aquell moment. Serà la Cantata de “El Follet Valent” amb música de Núria Juanet i textos de Maria Rosa Nogué i Clara Ripoll. La història està protagonitzada per un petit follet que vivia en un tronc i que una tarda de pluja, mentre encara queien gotes, va sortir el sol i un arc de Sant Martí meravellós amb tots els colors del món. Es tracta d’un cant a l’amistat ple de tendresa i d’emoció.

La Cantata serà dilluns 28 de març a la pista d’hoquei de les Comes, en un únic passi a les 19h. Està organitzada pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de l’Escola/Conservatori Municipal de Música i el suport de les escoles municipals d’art i teatre. En aquesta divuitena edició de la cantata hi participarà l’alumnat de les escoles: Acadèmia Igualada, Ateneu Igualadí, Dolors Martí, Emili Vallès, Escola Mowgli, Escola Pia, Escolàpies Igualada, Gabriel Castellà, Garcia Fossas, Jesús-Maria, Mare del Diví, Pastor, Maristes Igualada, Monalco, Ramon Castelltort; més de 500 nens i nenes de 4t de primària.

També hi participarà un cor de l’Escola Municipal de Música, i alumnat de l’Escola Municipal de Teatre que es farà càrrec de la narració. A més de les cançons, les famílies dels cantaires podran gaudir dels elements plàstics que han fet els seus fills i filles, per il·lustrar algunes escenes de la cantata. El programa de mà l’han dissenyat i maquetat alumnat de l’Escola Municipal d’Art i com ja és habitual, la cantata estarà acompanyada per un conjunt instrumental format per professorat i alumnat de l’Escola/Conservatori Municipal de Música.