Dilluns de “Jo mai mai”, la nova sèrie juvenil de 3Cat amb l’igualadí Biel Rossell

3Cat va estrenar el dilluns passat, 22 de gener “Jo mai mai”, una sèrie de ficció juvenil ambientada en unes colònies d’estiu i que té la música en català com un dels elements principals. És una producció de 3Cat amb la col·laboració d’Abacus.

La sèrie, de vuit capítols, està protagonitzada per Claudia Riera (“Les de l’hoquei”) i compta, entre el repartiment de personatges adults, amb Miki Núñez, Pere Ponce, Mireia Aixalà, David Menéndez Boye, Moha Amazian, Mercè Arànega i Mar Pawlowsky.

“Jo mai mai”, creada per Uri Garcia i Marc Roma, i escrita per Sergi Pompermayer, presenta unes trames complexes que aborden temes que afecten els joves i les seves famílies, com l’amistat i el creixement personal, el bullying, les addiccions, la identitat de gènere i la sexualitat, l’ús i el mal ús de les xarxes socials i la salut mental dels joves. Tot plegat, a través de les vivències i experiències que un grup d’dolescents – Jan Buxaderas, Maria Morera, Joel Cojal, Zoé Arnao, Biel Rossell, Berta Rabascall, Aleix Otem i La Imèn – viuen durant deu dies en unes colònies d’estiu acompanyats de la seva monitora, la Mai (Claudia Riera). Miki Núñez interpreta un altre dels monitors de les colònies. Un repartiment jove, carregat de noves cares, fruit d’un càsting on es van presentar més de 400 candidats i candidates.

La sèrie, amb una marcada narrativa cinematogràfica, està dirigida per Sílvia Quer, Roman Parrado i Uri Garcia i ha estat rodada aquest estiu en espais naturals del Vallès Oriental, el Montseny i els Pirineus. Jo mai mai” és una sèrie que parla de la descoberta d’emocions, de la necessitat de diversió, de la por i de l’amistat d’un grup de joves durant uns campaments d’estiu que mai oblidaran, un univers reconeixible per a moltes generacions i que permetrà unir famílies senceres davant la pantalla.

Música en català

La música en català que ha estat referent durant les últimes dècades també té un paper protagonista al projecte, que al llarg de tots els capítols presenta moments musicals integrats en la narrativa de manera orgànica. La ficció oferirà 16 versions noves de les millors cançons catalanes dels darrers 30 anys, versionades en clau actual pel productor musical Marc Martin i interpretades pel repartiment de la sèrie: des dels Pets a Bad Gyal, passant per Obrint Pas o The Tyets.

Totes les cançons es podran escoltar al complet a les plataformes musicals i tindran el seu propi videoclip fora de la sèrie. Aquest és un dels elements transmèdia que inclou el projecte, que també presenta un món paral·lel a les xarxes socials amb la voluntat de transgredir la ficció lineal i un llibre que ens permet descobrir com eren les vides dels protagonistes abans de l’estiu.

